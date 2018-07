Die Prognose die Vorstandsvorsitzer Dr. Alzheimer im vergangenen Jahre über die Entwicklung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Geschäftsjahr 1957/58 (30. 6.) gegeben hatte – er rechnete trotz einer zu befürchtenden weiteren Schmälerung des technischen Gewinns mit einem „insgesamt doch wieder befriedigenden Abschluß“ – hat sich mehr als erfüllt. Die Gesellschaft, dem Geschäftsumfang nach die zweitgrößte Rückversicherung der Welt, erzielte mit 104 (74) Mill. DM die – dem absoluten Betrag nach – stärkste Prämiensteigerung seit ihrem Bestehen. Der Zuwachs entfällt etwa zu gleichen Teilen auf das In- und Ausland. Insgesamt hat sich die Prämieneinnahme auf 562 (457) Mill. DM erhöht. Hauptbranchen im Auslandsgeschäft sind Feuer und Transport; in der Luftfahrtversicherung entfallen 80 v. H. auf das Auslandsgeschäft. Es wurde begrüßt, daß der Anteil des Kraftfahrtparks am gesamten Geschäft zurückgegangen ist.

Bei der Analyse des Verlustes in der Kraftfahrhaftpflicht – er stieg von 3,09 auf 3,23 Millionen DM – wird die Forderung angemeldet, bei der Prämienberechnung in diesen Branchen mehr als bisher die zukünftige Schadensentwicklung zu berücksichtigen. Sonst würden nämlich die Prämien immer verspätet angepaßt und hinkten hinter der Schadensentwicklung her. Von den einzelnen Branchen brachten Leben, Feuer und Hagel sowie „verschiedene Versicherungszweige“ zusammen 5,84 Mill. DM Gewinn, der sich durch die Verluste in der Unfall, Haftpflicht und Kraftfahrt sowie in der Transport und Luftfahrt auf 2 Mill. DM verringert. Einnahmen aus Vermögenserträgnissen, Kursgewinne und sonstige Erträge erbrachten 24,22 Mill., wovon 22,19 Mill. für Verwaltungskosten, Steuern, Kursverluste und Abschreibungen abgingen, so daß 4,04 (3,36) Mill. Nettoüberschuß bleiben. Einschließlich Vortrag erhöht sich der Gewinn auf 5,44 (4,60) Mill., woraus 11 v. H. auf 20 Mill. DM dividendenberechtigtes AK gezahlt werden. Im Vorjahr wurden 10 v. H. auf das volle und auf 8 für das halbe Geschäftsjahr ausgeschüttet.

Die technischen Reserven haben sich auf 605 (498) Mill. DM und die allgemeinen Garantiemittel auf 53 (51) Mill. erhöht. Dr. Alzheimer bezeichnete die Reserven im Vergleich zu ausländischen Gesellschaften, die keinenzweimaligen Vermögensverfall erlebt hätten, als relativ schwach. Aus diesem Grund, so wiederholte er, denke man nicht an die Ausgabe von Gratisaktien.

In der Bilanz haben sich Grundstücke auf 32,70 (29,01) Mill. DM durch den Bau neuer Geschäftshäuser in Mün eben und Würzburg sowie durch einige Wohnanlagen erhöht. Hypotheken sind mit 3,76 (4,13) Mill. wenig verändert. Schuldscheinforderungen und Darlehen machen 93,11 (85,86) Mill. aus. Der starke Zuwachs in Beteiligungen auf 51,72 (28,94) Mill. wird mit Kapitalerhöhungen begründet. Hier sind auch die Aktien der Phoenix-Gummiwerke AG, Hamburg-Harburg, verbucht sowie die Schiffsparten, die wieder gute Erträge brachten. Der Wertpapierbestand hat sich auf 180,02 (156,92) Mill. erhöht. Der Besitz an Kommunal- und Industrie-Obligationen sowie Pfandbriefen wurde durch den Erwerb meist deutscher steuerfreier oder steuerbegünstigter Papiere vermehrt. Die Zunahme des Bestandes von Industrie- und Bankaktien resultiert aus der Ausübung von Bezugsrechten und der Ergänzung der Bestände. Forderungen erhöhten sich auf 326,66 (266,78) Mill. Auf der Passivseite haben sich Verbindlichkeiten auf 92,39 (69,54) Mill. erhöht. Bei 31 Mill. AK – 8,8 Einlagen stehen aus – betragen Rücklagen 19,2 (17,7) Mill., Deckungsrückstellungen für eigene Rechnung 212,28 (178,21) Mill., dto. Prämienüberträge 155,26 (125,70) und Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle 237,82 (194,29); sonstige Rückstellungen machen 17,22 (14) aus.

Die Münchener Rück bedauert, daß einige Staaten infolge Devisenschwierigkeiten die Rückversicherung im Ausland gesetzlich beschränken oder erschweren. Zu dem Einwand, durch die Internationalität der Rückversicherung gelange „zuviel Prämie ins Ausland“ wird betont, daß von den Prämien erst Schäden, Provisionen und sonstige Kosten im Gastland zu zahlen und technische Reserven zu bilden sind. Der nach Abzug dieser Posten verbleibende Gewinn übersteige nur selten einige Prozent der Prämie. Im laufenden Jahr (der Geschäftsverlauf entsprach bisher dem des Vorjahres), gab es fühlbare Verluste im inländischen Hagelgeschäft, während hier im Ausland ein Gewinn erwartet wird. Neben der Autohaftpflicht bleibt auch die Transportversicherung ein Sorgenkind. Die Geschwindigkeitsbegrenzung reiche nicht aus, um die Haftpflichtversicherung ins Gleichgewicht zu bringen.

Insgesamt wird mit einer Abflachung der Zuwachsraten der letzten Jahre gerechnet. Deshalb sieht die Gesellschaft ihre Hauptaufgabe in der Konsolidierung. Zwar entfallen ein Drittel des Gesamtgeschäftes auf das Ausland, doch sind hier die Möglichkeiten einer Geschäftsausweitung vor allem aus personellen Gründen nicht unbegrenzt. Sehr zufriedenstellend ist die Entwicklung im Geschäft mit Japan. t. r.