Schon im Spätherbst, wenn auf den Feldern des Flachlandes die Kartoffeln noch nicht geerntet sind, kann man hoch oben in den Hohen Tauern, am Fuße des Großglockner, wunderbar Skilaufen. Das Gebiet um den Weißsee und Tauernmoossee bei Uttendorf im Salzburger Land war sogar, als die alte Rudolfshütte (eine der ältesten Schutzhütten des Alpen-Vereins) wegen der technischen Neuerungen zur Wasserkraftnutzung abgerissen wurde, ein gern besuchtes Ziel der hochalpinen Skiläufer geblieben. Ski-Nationalmannschaften aus aller Welt haben damals dort ihr Trainingslager in notdürftigen Baracken aufgeschlagen.

Zur Beliebtheit dieses Gebietes trägt nicht nur die frühe Schneelage bei, das Wichtigste für den Winterurlauber ist, daß das prächtige Skifeld rund um den Weißsee schon seit Jahren in ungewöhnlich kurzer Zeit durch die Seilbahn vom Enzinger Boden erreichbar ist. Da die von Uttendorf zum Enzinger Boden führende 17 Kilometer lange Autostraße im Winter offengehalten wird, kann der Ausgangspunkt der Bahn auch in der kalten Jahreszeit mühelos im Privatwagen von Zell am See erreicht werden.

Das kürzlich eröffnete Alpenhotel Weißsee-Rudolfshütte ist das größte Alpen-Vereinshaus des Deutschen und österreichischen Alpen-Vereins, mit 160 Betten in Zimmern mit fließendem Wasser, 80 Matratzenlagern, großen Speisesälen, Lesezimmern für stürmische und neblige Tage, Bädern, Brausen, Zentralheizung und einen Selbstversorgerraum, in dem sich Gäste ihre Verpflegung selbst zubereiten können. Der Preis für Vollpension beträgt 11 bis 14 Mark für Gäste, die nicht Mitglieder des Alpen-Vereins sind. Mitglieder, auch der ausländischen alpinen Vereinigungen, erhalten Ermäßigungen bis zu einem Drittel. Wenn sie nur übernachten, sogar die Hälfte. Eine dem Haus angeschlossene Skischule ermöglicht den Skiläufern, unter fachmännischer Führung Skiausflüge auf die vielen Dreitausender des Alpenhauptkammes zu machen. Besonders reizvoll sind die Abfahrten vom Sonnblick und vom Hocheiser, doch auch ein Übergang ins Kalsertal wird von vielen Gästen dazu benutzt, in die sonnigen südlichen Täler der Hohen Tauern zu gelangen. Für fortgeschrittene Tourenläufer sind auch die Übergänge über das nahe Kaprunertörl zu dem großen Stauwerk und über das ödenwinkelkees (Kees = Gletscher) zur Franz-Josephs-Höhe und damit auf die Glocknerstraße nach Heiligenblut zu empfehlen. r. k.