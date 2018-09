Gold Verluste: In Wirklichkeit ist der amerikanische Reservenschwund ein Zeichen der Stärke

Von René Erbe

Cambridge, Mass., im Dezember

Ein Raunen geht durch die Finanzwelt. ‚Der Dollar ist bedroht.“ Das Raunen soll sogar bis in einige europäische Zentralbanken gedrungen sein und die Hüter der Währung dazu veranlaßt haben, ihre Dollarbestände abzubauen. Eine – unveröffentlichte – Studie englischer Nationalökonomen kommt zum Schluß, daß spätestens im Jahre 1959 eine „Dollarkrise“ zu erwarten sei, und zwar diesmal nicht im Sinne einer weltweiten Dollarknappheit, sondern – einer Währungskrise der Vereinigten Staaten.

Auch in amerikanischen Finanzkreisen stellt man sich ähnliche Fragen. Sic transit gloria mundi! Noch vor wenigen Jahren suchten Dutzende von Fachleuten in endlosen Abhandlungen darzulegen, wie man das Hauptproblem der internationalen Wirtschaftsordnung, die „strukturelle“ oder „säkulare“ Dollarknappheit, überwinden könne. Selbst im laufenden Jahre 1958 machten Unentwegte (zu ihnen gehört auch ein bekanntes deutsches Institut) noch einmal den Versuch, die alte Platte aufzuwärmen. Doch lassen wir die Schadenfreude beiseite.

Weshalb hat sich die internationale Währungslage in relativ kurzer Zeit gründlich gewandelt? Der Goldvorrat der Vereinigten Staaten betrug Ende 1957 22,86 Milliarden Dollar, im November 1958 .hingegen nur noch 20,66 Milliarden. Er hat somit in elf Monaten um mehr als zwei Milliarden Dollar abgenommen. Auf Grund der amerikanischen Währungsgesetzgebung müssen mindestens 25 v.H. des Geldumlaufs der Zentralbank (d.h. Notenumlauf plus Sichtverbindlichkeiten der zwölf Federal Reserve Banken) durch Gold gedeckt sein. Da die Summe dieser Verbindlichkeiten des amerikanischen Zentralbanksystems gegenwärtig rund 45 Milliarden Dollar beträgt, sind über elf Milliarden Dollar des Goldvorrates in diesem Sinne „gebunden“. (Die Währungsgeschichte zeigt allerdings, daß sich solche Gesetze gegebenenfalls ändern lassen.)

Bedrohliche Bilanz?