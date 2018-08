In den letzten Tagen sind die Goldmünzen an den Bankschaltern teurer geworden. Dabei haben sicher die internationalen Spannungen um Berlin eine Rolle gespielt. In Zeiten politischer Krisen pflegt sich die Nachfrage nach Gold zu beleben, Deshalb haben auch jetzt einige Vorsichtige Gold erworben. Aber diese Käufe hätten die Preise kaum in Bewegung gebracht, wenn sie nicht gerade mit dem Weihnachtsgeschäft zusammengetroffen wären. Da die Bestände an Goldmünzen bei den Banken relativ gering sind, führte die vermehrte Nachfrage zu einem Preisanstieg. Es dauert eine gewisse Zeit, bis sich die Baiken aus dem Ausland „Nachschub“ besorgen können.

Die Preise für Goldmünzen haben in diesem Jahr relativ wenig geschwankt. Obgleich sie in letzter Zeit gestiegen sind, liegen die Preise der marktgängigen Münzen immer noch unter denen des Dezember 1957. Das hat verschiedene Ursachen. Einmal hat die Goldpreisbewegung in Frankreich die Münzpreise in diesem Jahr wesentlich beeinflußt. Durch die Auflegung einer französischen Goldanleihe, die das Angebot in Frankreich vergrößerte und auch international ausstrahlte, kam es im Spätsommer zu einem Druck auf die Goldmünzenpreise. Inzwischen ist der Goldpreis in Frankreich wieder stabiler geworden; mit einem Rückgang wird angesichts der französischen Abwertungsrisiken nicht mehr gerechnet.

Das war aber nur ein Faktor, der auf dem Goldmarkt eine Rolle spielte; Ebenso wichtig ist die Tatsache, daß der Markt durch das unterschiedliche Angebot verzerrt worden ist. Aus der Tabelle, meine verehrten Leser, können Sie ablesen, welche Goldmünzen zur Zeit am preiswertesten sind. Es handelt sich dabei um jene Münzen, die den geringsten Aufschlag zur Goldparität verzeichnen. Hier bekommen Sie nämlich für Ihr Geld – vom Gewicht her gesehen – am meisten Gold. An der Spitze steht das 100-Kronen-Stück aus Österreich. In früheren Gesprächen hatte ich Ihnen schon gesagt, daß Österreich seit einiger Zeit in das Goldmünzen-Geschäft eingestiegen ist und eifrig Nachprägungen vornehmen läßt. Dabei ist die österreichische Münze mit einem kleinen Gewinn zufrieden. Bei ihr soll es der Umsatz bringen. Unter diesen Umständen können Sie allerdings nicht erwarten, daß die nachgeprägten österreichischen Münzen eines Tages einen Sammleraufschlag bekommen.

Sehr billig ist nach wie vor der englische Sovereign. Der Markt wird hier ebenfalls reichlich mit Nachprägungen versorgt. Der Sovereign ist besonders in den Ländern des Nahen Orients, aber auch in Griechenland, eine marktgängige Münze und angesehener als die einheimischen Währungen. Einen Sammleraufschlag darf man nicht erwarten.

Anders steht es dagegen bei den deutschen Goldmünzen. Offiziell werden sie nicht nachgeprägt. Illegale Nachprägungen sind meist leicht erkennbar, reichen andererseits auch für eine gute Marktversorgung, nicht aus. Es ist verständlich, wenn sich das wiedererwachte Interesse für Goldmünzen in Deutschland zunächst auf die alten deutschen Münzen konzentriert. Angesichts der starken Nachfrage müssen hier allerdings „Liebhaberpreise“ gezahlt werden. Besonders hohe bei dem deutschen 10-Mark-Stück. Es eignet sich besonders gut für die Schmuckverarbeitung. Goldmünzen-Schmuck ist nach wie vor in Mode, wie mir einige Juweliere bestätigen. Nicht zuletzt wegen seiner guten Verwertbarkeit in „Notfällen“.

Bis auf das 10-Mark-Stück sind in meiner Tabelle keine Sammlerstücke enthalten. Diese Preise der Sammlermünzen sind in den letzten Monaten ungewöhnlich gestiegen. Also die gleiche Erscheinung wie bei Briefmarken, Gemälden usw. Allmählich haben sie aber einen Stand erreicht, der es überlegenswert macht, ob diese Stücke nicht besser in marktgängige Goldmünzen umzutauschen sind. Der Besitz an Feingold kann auf diese Weise verdoppelt und verdreifacht werden. Und in Notzeiten, wie wir sie uns keineswegs wünschen, gegen die wir aber nicht gefeit sind, zählt allein der Goldgehalt. Dann schrumpft der Sammleraufschlag auf Null zusammen.

Bis zum nächsten Mal! Ihr Securius