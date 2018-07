Inhalt Seite 1 — Wenn der Habsburger heimkehrt Seite 2 Auf einer Seite lesen

J. M., Wien, Mitte Dezember

Kann ein Mann, der das Land seiner Vorfahren nur ein einziges kurzes Mal betreten hat, Heimweh, echtes Heimweh haben? Man ist geneigt, nein zu sagen, und doch trifft das Wort Heimweh wohl auf den Mann zu, der gegenwärtig der Chef des Hauses Habsburg ist. Oder soll man sagen: des Hauses Österreich?

Kosmopolit dem Schicksal und der Erziehung nach, Inhaber eines belgischen Doktorhutes, Weltwanderer, der sich vor dem englischen Fernsehschirm ebenso gelassen gibt wie auf einer amerikanischen lecture tour – bei alledem fühlt Otto von Habsburg sich überall in der Fremde und nirgends in echter Zugehörigkeit. Etwas Ruhe- und Rastloses ist um den scheuen Mann, dessen Zungenschlag unverkennbar österreichisch ist.

Allmählich hat dieses Heimweh einen Familienstolz gebeugt, wie es ihn in der Welt kaum ein zweites Mal geben dürfte. Denn Otto Habsburg muß, um heimkehren zu können, auf alle seine Rechte und Titel verzichten. Das ist, selbst wenn er sich dazu entschließt, ein dornenvoller Weg. Es gibt keinen Präzedenzfall für solche Demut. Nicht die Regierung entscheidet hier, sondern der Nationalrat oder ein Ausschuß, und man muß hier sehr sorgfältig vorgehen, denn die Habsburger Gesetze von 1919 sind in den österreichischen Staatsvertrag aufgenommen worden. Bräche man sie, so schüfe man einen formalen Anlaß für die Signatare dieses Vertrages; man gäbe nicht zuletzt der Sowjetunion Gelegenheit zum Einspruch.

Wie es heißt, hat Bundeskanzler Raab in seinen Briefen an Otto von Habsburg ausdrücklich auf die schwierige Lage hingewiesen, in der sich Österreich seinen kommunistischen Nachbarn gegenüber befindet: Das Haus Habsburg hat ja über Ungarn, Böhmen und Kroatien Souveränitätsrechte ausgeübt. Und Otto von Habsburg hat, an diese Tradition anknüpfend, oft genug Menschen aus diesen Territorien empfangen und mit ihnen politische Gespräche gepflogen.

Die Lage ist delikat. Was bisher geschah, war daher nur eine sehr diskrete Kontaktaufnahme, teils brieflich, teils durch Besuche, die zum Teil recht hochgestellte Österreicher im bayrischen Domizil machten, in Pöcking, im „Pöcking-ham Palace“, wie man das Haus lächelnd getauft hat. Indiskrete Zwischenträger haben dann alles noch schwieriger gemacht, als es ohnedies schon war und eine „stille Heimkehr“ verhindert.

Bundeskanzler Raab ist so in eine schwierige Lage gekommen: Die Heimkehr des Sohnes Kaiser Karls zu ermöglichen, wäre ein Akt der Menschlichkeit. Sie wäre auch in einem geschichtlichen Sinn vernünftig: Die zweite Republik ist die Republik der Versöhnung, des Ausgleichs. Die Tatsache, daß der Sohn Kaiser Karls, des Friedenskaisers, in der Verbannung leben muß, ist die letzte Bitternis, die es aufzulösen gäbe.