Eine Prognose für die Entwicklung der Arbeitslosigkeit, die sich schon jetzt und ohne jedes Risiko stellen läßt, könnte dahin lauten, daß für Ende Dezember (nach einem leichten Anstieg der Erwerbslosenzahlen zu Ende Oktober und im Laufe des Novembers) ein „plötzliches Emporschnellen der Arbeitslosenkurve“ registriert werden wird. Das hat freilich, wie gleich zur Beruhigung bemerkt werden darf, mit einem Abflauen der Konjunktur nichts zu tun, sondern ist ausschließlich „wie gehabt“ bedingt: nämlich wie schon in den Vorjahren durch das schlagartig kurz vor den Feiertagen einsetzende „Aufhalten“ bei der Saisonarbeit, insbesondere der Bauarbeit. Viele Bauarbeiter machen eben jetzt einige Wochen „Urlaubszeit“, und die meisten Baufirmen sind damit ganz und gar einverstanden. Warum ist das so, und wie ist es dazu gekommen?

Natürlich gibt das „Saisonmoment“, wie es für alle Arten von Außenarbeiten während der Schlechtwetterperiode gilt, den eigentlichen Anstoß zu dem Entschluß, nach alter Tradition einige Feierwochen einzulegen. Besonders diejenigen Arbeiter, die weiter entfernt von den Baustellen (und das heißt also in aller Regel: auf dem Dorfe) wohnen, haben den verständlichen Wunsch, einmal zu Hause „nach dem Rechten zu sehen“, also etwa beim Schweineschlachten dabei zu sein, Wohnung und Wirtschaftsgebäude herzurichten, und dies und jenes noch vor den Feiertagen zu basteln. Dazu kommt vielfach der Wunsch, so, wie es „schon immer der Brauch war“, mit Freunden und Nachbarn zusammen einige Wochen an anderen Arbeitsplätzen zu „schaffen“, die vom heimischen Dorf aus bequemer zu erreichen sind, als die zumeist weitab gelegenen Baustellen in den größeren Städten – zumal es ja an den kurzen Wintertagen und bei schlechten Wetter- und Straßenverhältnissen keine rechte Freude macht, das eigene Kleinfahrzeug in Gang zu halten oder sich in überfüllten Omnibussen und Arbeiterzügen zu drängen. Außerdem ist der Verschleiß an Bekleidung und Schuhwerk in dieser Zeit relativ hoch, ohne daß mit Überstunden-Verdiensten ein Ausgleich zu schaffen wäre – und schließlich bedeuten die Witterungsunbilden ja nicht bloß Arbeitserschwernisse, sondern gefährden auch die Gesundheit.

Stärker noch als all diese Momente wirken sich aber die veränderten – also verbesserten – sozialpolitischen Regelungen aus. Das gilt zunächst einmal für die Unternehmer, die in der Mehrzahl bereit sind, ihren Belegschaften eine längere Arbeitspause zu gönnen, und das nicht nur aus eigenem Interesse (etwa: um die Aufwendungen für Weihnachtsgratifikationen zu sparen, oder auch die Kosten für die Lohnfortzahlungen bei den sich vor den Festen erfahrungsgemäß stark häufenden Krankheitsfällen). Die meisten Unternehmer können es sich (selbst in den Fällen, wo es sich nicht um solche Außenarbeiten handelt, die durch Frostarbeiten automatisch unterbrochen werden) einfach nicht leisten, jetzt – bei künstlichem Licht und den Frost abwehrenden Maßnahmen – „Winterbau“ zu betreiben: wider „die Tradition“ und gegen den Willen der Überzahl ihrer Belegschaftsangehörigen. Diese wollen ja unbedingt einige Wochen „arbeitslos“ geschrieben werden: weil es für sie lukrativ geworden ist, seitdem die Unterstützungssätze (allgemein, wie auch speziell im Baugewerbe) erhöht worden sind.

Im Durchschnitt ist es so, daß der Bauarbeiter, qua „Saisonarbeitslosigkeit“, das Zweieinhalbfache dessen, was er (und sein Arbeitgeber) an Beiträgen zur Erwerbslosenversicherung eingezahlt hat, an Unterstützungen zurückerhält. Einschließlich des Lohnausgleichs für Schlechtwetterzeiten ist das Erwerbsloseneinkommen jetzt ziemlich genau so hoch, wie es (ohne Überstundenverdienst) der Nettolohn bei Weiterarbeit „auf dem Bau“ wäre ... Zudem bringt der Lohnsteuer-Jahresausgleich noch zusätzlich „gutes Geld“ für alle, die einige Wochen arbeitslos feiern. Ergo wäre es töricht, von den Bauarbeitern zu erwarten, daß sie die Bestrebungen unterstützen würden, den „Winterbau“ auch bei uns (wie etwa in Schweden ...) zu fördern. Im „Gewerkschaftlerparadies Schweden“ ist man freilich auch ganz andere Wege gegangen, um einen Anreiz zur Fortführung der Bauarbeit im Winter zu schaffen und dem Baugewerbe seinen Saisoncharakter allmählich zu nehmen. Dort hat man nämlich die Unterstützungssätze für erwerbslose Bauarbeiter zeitlich begrenzt und im ausmachenden Betrage drastisch gekürzt... G. K.