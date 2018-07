Inhalt Seite 1 — Berlin unterstützen – aber wie? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Allen möglichen Störmanövern muß auch wirtschaftspolitisch vorgebeugt werden

Von Georg Gnieser

Der sowjetische Vorstoß gegen den Viermächte status Berlins hat, wie zuständige Stellen von Senat und Wirtschaft dieser Tage übereinstimmend verlauten ließen, das wirtschaftliche Leben der Stadt bisher verhältnismäßig wenig berührt. Sieht man von vereinzelten spontanen Reaktionen ab, die bei einer Bevölkerung von zweieinviertel Millionen Menschen nicht verwunderlich sind, so laufen Handel und Versorgung, Geld- und Warenverkehr innerhalb der Stadt und mit dem Bundesgebiet so normal, wie es in einem freien Staatswesen nur sein kann.

Damit soll nicht behauptet werden, daß sich alle Berliner so verhalten, als sei überhaupt nichts geschehen. Gewiß hat es eine Reihe von Hamsterkäufen gegeben, unbestreitbar haben einige Einwohner und Unternehmen ihre Bank- oder Effektenkonten nach dem Westen transferieren lassen, und gewiß verfügten die Hotels und Fremdenpensionen in den ersten Tagen nach dem Bekanntwerden der Sowjetnote über ein Platzangebot wie seit Jahren nicht mehr, weil die Gäste plötzlich ausblieben.

Aufträge lassen nicht nach

Was sich jedoch schon jetzt mit einigem zeitlichen Abstand eindeutig feststellen läßt, ist dies: alle diese psychosehaften Reaktionen sind vom Mechanismus einer eingespielten Wettbewerbswirtschaft aus den ihr innewohnenden Reserven anstandslos „verkraftet“ worden. Vor allem aber haben die außerhalb der Inselstadt liegenden Arbeitskräfte nicht versagt: die Aufträge für die gewerbliche Wirtschaft der Stadt haben nicht nachgelassen, die saisonbedingt höhere Arbeitslosenzahl am Novemberultimo war erheblich geringer als vor einem Jahr, der Materialfluß war niemals gehemmt oder gar unterbrochen, und der Warenhunger der Berliner selbst war angesichts des nahen Weihnachtsfestes höher als je zuvor.

Dennoch wäre es eine allzu bequeme und gefährliche Illusion, wollte Berlin nun so tun, als sei überhaupt nichts geschehen. Davor bewahrt die Berliner die Erfahrung, die sie unfreiwillig vor zehn Jahren während der Blockade machen mußten. Und solange sie von einem totalitären Willkürsystem umgeben sind, das jederzeit zu den brutalsten Unrechtshandlungen fähig ist, wenn es ihm nützlich erscheint, müssen sie auf Eingriffe gefaßt sein, die ihnen das Leben zumindest erschweren.