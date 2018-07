Zwar gibt es Zeichen dafür, daß das „Zeitalter des Dirigenten“ im Abklingen sei. Aber noch ist die Verehrung des „Stabmeisters“ in den Kreisen der großstädtischen Musikfreunde fest verankert. Noch glaubt man, sein Musikverständnis nicht besser beweisen zu können als im Mitreden über die „Auffassung“ dieses oder jenes Pultgewaltigen und die „Nuancen“, die im letzten Konzert des großen Sowieso den beschämten und zugleich beseligten Hörer zu der Einsicht bekehrt haben, daß er Beethovens „Neunte“ vorher „noch gar nicht richtig gekannt“ habe – obwohl er sie bereits fünfhundertmal gehört hat...

Es werden auch Dirigenten-Biographien noch lange lohnende Unternehmungen sein. Nun ja, es gibt am Ende in unseren Tagen unwürdigere Gegenstände publizistischen Interesses. Und warum sollte nicht jeder Mensch, der seine Arbeit gut getan und damit viele andere erfreut hat, freundlicher Erinnerungen wert sein?

Diese Ehrung widerfuhr nun auch einem, der sie doppelt verdient hat, weil er nicht nur in seinem Fach einer der Sachlichsten und Saubersten war, sondern obendrein ein aufrechter Charakter, der Art, wie sie heute in allen Berufen selten geworden sind.

John Russell: „Erich Kleiber“, deutsch von Andreas Razumovsky; Langen/Müller Verlag, München; 293 S., 14,80 DM.

Kleiber ist der Mann, der Alban Bergs „Wozzeck“ und Milhauds „Columbus“ bei der Uraufführung dirigierte; der sich mit gleicher Überzeugungskraft in den Dienst der alten Meister wie der umstrittenen Zeitgenossen stellte; der sein schönes Arbeitsfeld in Berlin aufgab aus Solidaritätsgründen, aus Unbereitschaft, mit den Nazis zu paktieren; den dann sein „Vagabundenleben“ südamerikanischen Triumphen entgegenführte; der nach seiner Rückkehr auf den europäischen Kontinent und in die österreichische Heimat (in einer Reihe hervorragender Schallplattenaufnahmen) eine Art künstlerisches Testament aufsetzte, bevor er, am 200. Geburtstage Mozarts, in einem Züricher Hotel die Augen schloß.

Dieser Mann ersteht in voller, plastischer Lebendigkeit vor den Augen des Lesers. Und ergewinnt dabei ohne Zweifel noch viele Sympathien zu denen hinzu, die ihm schon seine meisterliche Kunstübung verschaffte. Denn das Bild des Menschen Kleiber in seiner Klarheit, Kindlichkeit und Güte ist womöglich noch anziehender als das des Künstlers.

Somit kann es eine Biographie wie diese tatsächlich fertig bringen, selbst dem flüchtigen Ruhm eines bedeutenden Interpreten noch etwas Dauerhafteres hinzuzufügen: nämlich ein menschliches Denkmal. w.-h.