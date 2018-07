Der Aufsichtsrat der Berliner Kraft- and Licht (Bewag)-AG, Berlin, beschloß, der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 1957/58 (30. 6.) eine auf 9. (8) v. H. erhöhte Dividende vorzuschlagen. Hauptversammlung am 26. Januar 1959. Die dritte Rate aus der Kapitalerhöhung 1956 wurde von der Stadt Berlin Ende Juni 1958 eingezahlt.

Die Verwaltung der Elektrische Licht- und Kraftanlagen AG, Köln, schlägt für das Geschäftsjahr 1957/58 (30. Juni) unverändert 6 v. H. Dividende auf 20 Mill. DM Grundkapital (Großaktionen Braunkohlen- und Brikett-Industrie AG, München) vor. Hauptversammlung am 29. Januar 1959.

Die Badische Anilin- & Soda Fabrik AG, Ludwigshafen, teilt ihren Aktionären mit, daß der Umsatz im Jahre 1958 wiederum über dem des Vorjahrs gelegen hat. Auch in diesem Jahre ist die mengenmäßige Zunahme größer gewesen als die wertmäßige. Fast für das ganze Verkaufsgeschäft seien die Erlöse weiter gesunken, so daß sich auch jetzt noch nicht überblicken lasse, ob die Ertragslage des Jahres 1958 der des Vorjahres ganz entsprechen werde. Die Kosten für Löhne und Gehälter seien erneut gestiegen. Aber in Anbetracht der Herabsetzung des Körperschaftssteuersatzes für ausgeschüttete Gewinne können die Aktionäre des Unternehmens mit einem Dividendensatz rechnen, der über dem des Vorjahres liegen wird. Zuletzt 11 v. H.

Die Gesellschafterversammlung des Bankhauses Hardy & Co GmbH, Frankfurt/Main/Berlin hat die Erhöhung des auf 4 Mill. DM umgestellten Stammkapitals auf 8 Mill. DM beschlossen.