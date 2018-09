Inhalt Seite 1 — Der Komponist als Schriftsteller Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Walter Abendroth

Ernst Krenek, der große Musiker, seit Jahrzehnten durch sein schöpferisches Temperament, seine ungemein solide Handwerksgesinnung, und seine musikalische Intelligenz eine der erfrischendsten Erscheinungen im modernen Kunstbetrieb, ist nebenbei auch noch ein gescheiter Schriftsteller. Ein solcher, den man auch dann noch gern liest, wenn man völlig anderer Meinung ist – weil es ein Vergnügen ist, seine Prämissen psychologisch zu deuten, seine Deduktionen zu verfolgen, seine Konklusionen zu prüfen. Und weil man dabei immer etwas profitiert, auch wenn man nicht kapituliert. Denn in der letzten, dunkelsten Ecke aller Diskussion um Fragen des Geistes und seiner Werke verbirgt sich ja doch immer wieder das Gespenst der Unbeweisbarkeit. Immerhin, da liegt nun ein stattlicher Band vor uns:

Ernst Krenek: „Zur Sprache gebracht – Essays über Musik“; Verlag Albert Langen/Georg Müller, München; 398 S., 24,80 DM.

Der Titel läßt schon durchblicken, daß hier etwaige Gegenangriffe nicht gescheut werden. Und die Überschriften der einzelnen Essays verraten eine imponierende Weite des Horizonts. Auseinandersetzungen sind es allemal; die bloße, unbeteiligte ästhetische Betrachtung hat keinen Platz in diesem Buch der musikalischen Zeitprobleme.

Auf Kreneks Wege kommen Formulierungen von der Kraft unbestreitbarer Grundsätze zustande. Bedenkt man beispielsweise das Begriffschaos, in dem sich heute das landläufige Für und Wider um Phänomene der „Neuen Musik“ herumtummelt, so muß es befreiend wirken, wenn Krenek in dem Aufsatz „Was sollte Musikkritik leisten?“ endlich fordert: Analyse statt Werturteil. Das geht ebenso gegen unbegründete Geschmacksentscheidungen wie gegen nicht weniger unbegründete Schlagwortentscheidungen, ebenso gegen Gefühlsvorurteile wie gegen ideologische Vorurteile.

Wie sehr er selbst mit der Wahrhaftigkeit Ernst macht, die hinter jener Forderung nach analytischem Urteil steht, zeigt er in dem Artikel Fünfzig Jahre Komponierhandwerk“, wo’er, der sich heute ja auch zur Zwölftonmethode bekennt, zugibt, daß diese noch keine neue Allgemein Verbindlichkeit im handwerklichen Sinn geschaffen hat – „mit Ausnahme der Gemeinschaft jener, die sich ihrer bedienen“.

Aus der Fülle der 52 Themen des Buches erscheint eines noch besonders aktuell: „Kompanieren als Beruf“. Da wird aufgezeigt, wie heute außerhalb des Bereiches der reinen Unterhaltungsindustrie die sogenannte „freie“ Komponistenexistenz gar nicht mehr möglich ist und faktisch auch kaum noch angetroffen wird.