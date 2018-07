Inhalt Seite 1 — Der Leser schreibt... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ein Börsianer erinnert sich

Es kommt wohl nicht alle Tage vor, daß ein in Südafrika ansässiger Kaufmann sich zu Ihrem Beitrag (Nr. 46 der ZEIT) anläßlich des 400jährigen Bestehens der Hamburger Börse in dankbarer Freude äußert, weil sich damit Reminiszenzen an die „große, aber miese“ Zeit der mittzwanziger Jahre auf das lebhafteste verbinden. Tja, die olle Börse! Sie hatte, bei aller Reichweite und Regsamkeit, doch etwas Gemütliches und Behäbiges an sich, als ich damals – als „Bank-Stift“ – regelmäßig das ehrwürdige Gehäuse besuchte, stolz auf meine eigene Börsenkarte, aber zunächst doch etwas betreten von der Nonchalance und Sicherheit der Börsenherren, die allerdings an bewegten Tagen wahre Indianertänze mit entsprechendem Vokalaufwand aufzuführen sich nicht scheuten.

Noch liegen mir im Gedächtnis allerlei markante Namen und Gestalten, vor allem der Makler: Paul Dembinski, Jaques Steinschneider, Siegfried Abraham (eine Art Nestor seiner Gilde – „Körbe voll, Körbe voll“, pflegte er zu schreien, wenn in einer Baisse-Welle die Aktien wie Altpapier angeboten wurden). Hierzu das gern zitierte Bonmot: „Der Fixer ist bei Gott beliebt, weil er nichts hat, und doch was gibt.“ Einem Makler, der „im Markt“ war, und bei festerer Tendenz geradezu flehentlich seinen „Geld-Kurs“ an jeden richtete, der ihn hören wollte oder nicht, wurde dann wohl von einem herzlosen Händler zugerufen: „An Sie“ – wobei es der Spaßvogel aber nicht bewenden ließ, sondern seine Scheinofferte zu dem Wort „Ansi–chten“ ausdehnte, um sich darauf an der beleidigten Enttäuschung des Bietenden zu ergötzen.

Abgesehen von dem äußeren Getriebe – was für eine bunte Welt bot sich hier dem Phantasiebegabten! Was wurde damals allein an ausländischen Werten (bezw. non-valeurs) gehandelt, denen zum größten Teil ihre wägbare Substanz durch die Wirkungen des erst vor wenigen Jahren beendeten Weltkriegs abhanden gekommen war. Da gab es Raab-Oedenburger, Bosnier, Zolltürken, Mazedonier, Bagdad I und II, Türkenlose, Serbische Goldanleihe, Tehuantepec, Tientsin-Pukow Coupons, Budapester Stadt, um nur diese zu nennen. Dann die russischen Eisenbahnen aus der zaristischen Zeit, die Namen wie: Rjaesan, Kursk, Rybinsk, Kiew und Woronesch heraufbeschworen; Schantungbahn, Deutsche Südsee und Schutzgebiet-Anleihen gemahnten an die Verluste überseeischer Besitzungen durch den Krieg, der auch die großen heimischen Zeichnungen (Kriegsanleihe, Zwangsanleihe, Sparprämien) zwar zu höchst beliebten Spekulationsobjekten erhoben, aber dem Wert nach zu Tapetenmaterial erniedrigt hatte.

Dann die Liquidations-Casse, der man oft mit einem Vermögen in Wertpapieren zu- oder entstrebte, die Ultimo-Abwicklung, und an schweren Tagen Arbeit bis in die späten Abendstunden, sich mit Courtage, Stellage, Vor- und Rückprämien herumschlagend, ohne dabei dem „Brötchengeber“ sonderlich gram zu sein, dem man im ersten Lehrjahr die fürstliche Summe von 25 Reichsmark Monatsgehalt verdankte! „Those were the days“ kann ich heute rückblickend nur sagen.

Seit Jahrzehnten dem Börsenbetrieb gänzlich fern, um zunächst in der deutschen Industrie, später in England, und heute in Südafrika tätig zu sein, ist meine alte Liebe zum Kurszettel dennoch nicht erkaltet, und ich verfolge heute noch täglich die Notierungen der Johannesburger Stock Exchange. Mit noch größerem, wenn auch rein platonischem Interesse, lese ich dazu den gesamten Wirtschaftsteil Ihres Blattes. Daß die liebe alte Hamburger Börse angesichts der derzeitigen Konjunktur, gleich Cidher, dem ewig jungen, blüht und gedeiht, steht mir außer Zweifel. Möge das fünfte Jahrhundert ihres Bestehens in Hausse und Baisse glücklich verlaufen, selbst wenn es dazu kommen sollte, daß man in ihren Hallen neben (oder an Stelle von) Phoenix, AEG, Paketfahrt oder Siemens solche Titel handeln würde, die auf den schwarzen Tafeln der Makler vielleicht als „Mars & Venus Bank“, „Interplanet“, „Lunamontan“ oder „Stellar-Transport“ ihren Platz einnehmen, steigen oder fallen.

