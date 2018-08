Von Jacques Stohler

Die Ministerkonferenz der siebzehn im Europäischen Wirtschaftsrat (OEEC) zusammengeschlossenen Länder mußte resultatlos vertagt werden, da es zwischen Frankreich und England in der Nacht vom Montag auf Dienstag zum offenen Bruch über die Freihandelszone gekommen war.

In kurzen Worten ging es um folgendes: Nachdem es Frankreich abgelehnt hat, einer Erweiterung des Gemeinsamen Marktes (EWG) der sechs Montanunion-Länder zu der ursprünglich von England vorgeschlagenen Freihandelszone zuzustimmen, ist in den letzten Wochen über eine provisorische Regelung der Beziehungen zwischen den sechs EWG-Ländern und den 17 OEEC-Ländern – zu denen auch die Sechs der EWG gehören – verhandelt worden.

Vor kurzem hat die Ministerkonferenz des Gemeinsamen Marktes in Brüssel provisorische Maßnahmen vorgeschlagen, die eine gewisse Milderung der Diskriminierung erlaubt hätten, welche die EWG ab 1. Januar 1959 für die elf Außenseiter des Gemeinsamen Marktes bewirkt. Bundeswirtschaftsminister Erhard hat diese „Brüsseler Kompromißvorschläge“ als gegenwärtiger Präsident des EWG-Ministerrates in London unterbreitet. An der Montag-Sitzung der OEEC-Minister hat nun Großbritannien an Stelle der bloß teilweisen Beseitigung der Diskriminierung die totale Gleichbehandlung aller OEEC-Länder durch die EWG schon in der gegenwärtigen Übergangszeit kategorisch gefordert. Frankreich hat sich dieser Forderung absolut widersetzt.

Hinter dem Zwist stehen nicht nur auseinanderstrebende wirtschaftliche Interessen beider Länder, sondern gegensätzliche Rechtsstandpunkte. Großbritannien und die meisten der zehn übrigen OEEC-Außenseiter der EWG beharren auf dem Grundsatz der Nicht-Diskriminierung innerhalb der OEEC. Frankreich und die EWG-Kommission vertreten dagegen die Auffassung, daß die Statuten der OEEC einem Teil ihrer Mitglieder erlauben, sich gegenseitig Zoll- und Kontingentvorteile zuzugestehen, die über die allgemeinen Verpflichtungen in der OEEC hinausgehen.

Die britische Forderung auf eine Handelsbefreiung im weiteren Rahmen besticht auf den ersten Blick durch ihren offensichtlich freihändlerischen Charakter. Man ist geneigt, die französische Obstruktion gegen England schon aus diesem Grund zu verdammen.

Die Gerechtigkeit erfordert jedoch einige zusätzliche Bemerkungen. Frankreichs Zahlungsbilanz hat sich zwar in jüngster Zeit gebessert, sie erlaubt aber vorderhand noch keine allzu weitgehende Liberalisierung des französischen Außenhandels. Diese würde das Land zunächst vor die Wahl stellen, entweder eine radikale Deflationspolitik mit Arbeitslosigkeit in Kauf zu nehmen oder aber in kürzester Frist vollständig von ausländischen Krediten abhängig zu werden – eine Alternative, die der Regierung de Gaulles nur Schaudern einflößen kann. Daraus folgt jedoch, daß Frankreich vor der zweiten Wahl steht, sich entweder den britischen Wünschen zu fügen und alle OEEC-Länder gleich zu behandeln – worauf es die Schutzklauseln des EWG-Vertrags anrufen müßte (was kein guter Start wäre – oder die vorläufige Diskriminierung der elf übrigen OEEC-Länder durchzuführen und den EWG-Vertrag vollständig einzuhalten.