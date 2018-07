Die Küche Ihrer Gattin ist komplett? Vollmechanisiert und mit allen modernen Maschinen versehen? Sie wissen nicht, was es noch zu verbessern gäbe?

Denken Sie an Ihren Wagen: bei aller längst erreichten Perfektion erfreuen Sie doch immer wieder neuer Egänzungen zum Fahrkomfort. Warum sollte es im Haushalt anders sein? Die große Küchenmaschine beispielsweise, A und O der häuslichen Werkstatt, ist nicht böse über die Konkurrenz einer „kleinen“. Denn neben den Standardarbeiten gibt es ja die vielen eiligen zwischendurch, die „eigentlich“ die Technik gar nicht lohnen, die man am liebsten mit der Hand machte, wenn diese Hand nur ein wenig flinker wäre.

Man möchte im Glas, das man gerade benutzt, ein bißchen Eierschnee, in der Kristallschale, mit der sie auf den Tisch kommt, die Kaffeesahne schlagen. Im Kochtopf auf dem Herd ist der Grießbrei, in der Frühstückskanne ein Kakao zu quirlen. Eine Suppe soll durchpassiert, eine Eierpaste vermengt, eine Mayonnaise gerührt werden. Kleinigkeiten nur, und die Hausfrau, die nichts mehr haßt als überflüssige Spülerei, greift tatsächlich wie eh und je zum Kochlöffel.

Der aber dreht sich immer noch nicht leichter – bestenfalls 180mal in der Minute! Wieso, fragt man sich, übernimmt die Technik nur die schweren Arbeiten, die früher „Minna“ machte? Besteht der Hausfrauenalltag nicht aus jenen vielen Kleinigkeiten, die in der Summe die große Müdigkeit ergeben? Es war darum eine des Küchenordens 1. Klasse würdige Tat, endlich den sich selbst drehenden Wunderlöffel zu erfinden, der Millionen seufzenden Hausfrauen im Lauf der Weltgeschichte vorgeschwebt haben mag. Einen Kochlöffel, der sich nicht 180-, sondern 10 000mal in der Minute dreht, und den man nicht mehr „schwingt“, sondern nur eben so ins Töpfchen hält!

Das Instrument, das nicht nur ein Zauberstab ist, sondern auch so getauft wurde, stellt einen leichten, griffigen Handmixer dar, der mit drei mühelos auswechselbaren Einsätzen alles das quirlt, zerkleinert und zerhackt, wofür wir die feststehenden Spezialgeräte nicht bemühen wollen. Drei mitgelieferte weitere Teile zum Grundgerät ergeben eine strapazierfähige Elektromühle für Kaffee, Nüsse, Gewürze, Zucker usw. Der Stromverbrauch ist bedeutungslos, der Anschaffungspreis von etwa 85 DM angemessen. Entscheidender Vorzug: das leichte Spülen unter dem Wasserhahn! L. W.