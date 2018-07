Der gute Ruf, den sich die Werkzeugmaschinenfabrik Fritz Werner AG, Berlin, im Laufe von Jahrzehnten erworben hatte, drohte 1953 fast für immer verloren zu sein. Im Zusammenhang mit der Koreakrise waren bereits verschiffte Maschinen im Wert von 8 Mill. DM – bei einem AK von nur 2,4 Mill. DM – plötzlich unanbringbar geworden, halbfertige Erzeugnisse in etwa dem gleichen Wert galten als kaum mehr verwertbar, und etwa 3300 Beschäftigte standen vor der Entlassung. In Fachkreisen herrschte die Ansicht, das unter den erschwerten Berliner Verhältnissen erheblich später als die westdeutsche Konkurrenz wieder auf einen hohen Produktivitäts- und Rentabilitätsstand gebrachte Unternehmen müsse abgeschrieben werden. Nicht immer sachkundige Diskussionen um die Schuldfrage in breiter Öffentlichkeit taten ein übriges, um das bis dahin gern als „Prunkstück des Wiederaufbaues“ bezeichnete Unternehmen an den Rand der Katastrophe zu bringen.

Unter Anleitung von vier Persönlichkeiten des Berliner Wirtschaftslebens, die als Nichtaktionäre in den AR berufen wurden, sind seitdem rigorose Anstrengungen gemacht worden, die Gesellschaft mit Hilfe von Staatsgeldern zunächst einmal zu erhalten und endlich wieder auf eine sichere Basis zu stellen. Dieser Versuch, der mit einem Personalabbau bis auf einen Tiefstand von zeitweilig nur noch 1400 Beschäftigten verbunden war (gegenwärtig in Berlin 1600), kann mit der jetzt vollzogenen Sanierung im wesentlichen als geglückt und abgeschlossen angesehen werden.

Zunächst ist das AK im Verhältnis 2 : 1 zusammengelegt und anschließend durch die Umwandlung von 8,8 Mill. DM Kreditforderungen der Berliner Industriebank AG, die das ERP-Vermögen für Berlin verwaltet, in haftendes Kapital auf 10 Mill. DM erhöht worden. Die in der Bilanz zum Jahresultimo 1957 ausgewiesenen Bankschulden von 30,7 Mill. DM sind dadurch zusammen mit der laufenden Tilgung auf rund 19,5 Mill. DM reduziert worden, die innerhalb von etwa sieben Jahren getilgt werden sollen. Um die gerade im gegenwärtigen Zeitpunkt dringend zur Verstärkung des Westberliner Industriepotentials benötigten ERP-Mittel nicht zu schmälern, hat der Bund zur Verwaltung des ERP-Sondervermögens den gesamten Verlust übernommen, so daß die Berliner Industriebank nicht als Großaktionärin, sondern als Treuhandverwaltung fungiert, bis das Unternehmen – ähnlich wie kürzlich die Borsig AG – in einen bundeseigenen Konzern übergeführt werden kann. Dem Vernehmen nach steht in diesem Fall der Salzgitterkonzern nicht zur Debatte.

Neben dieser finanziellen Neuordnung, der sich im zu Ende gehenden Geschäftsjahr die Tilgung des Verlustvortrages von fast 2,2 Mill. DM anschließen wird, ist fast das gesamte Fertigungsprogramm durch verbesserte und rationellere Neukonstruktionen ersetzt worden. Neu aufgenommen wurde ferner vor wenigen Jahren die Investitionsplanung für ganze Industrieanlagen im Ausland, die sich ungewöhnlich günstig entwickelt und bereits zu den ersten Anschlußaufträgen geführt hat.

Obwohl das Werkzeugmaschinengeschäft seit rund anderthalb Jahren allgemein eine rückläufige Tendenz aufweist, wird die Fritz Werner AG, deren Auftragsbestand in letzter Zeit leicht gestiegen ist, in diesem Jahr wieder rund 30 Mill. DM Gesamtumsatz erreichen, wovon die Hälfte auf den Export entfällt. Der gesunde und solide Kern des Unternehmens wird an folgenden Zahlen aus der Zeit von Mitte 1953 bis Ende 1957 deutlich: Bei einem Gesamtumsatz von rund 143 Mill. DM und 12 Mill. DM Abschreibungen wurden 60,4 Mill. DM Personalkosten erwirtschaftet und fast 17 Mill. DM alte Bank-, Zins- und Lieferschulden ohne Aufnahme neuer Kredite und ohne Minderungen oder Streichungen getilgt.

Entsprechend den gegenwärtigen Kapital- und Schuldverhältnissen (nur 113 000 DM Aktien befinden sich noch in Streubesitz) wurde der inzwischen auf zwei Mitglieder verminderte AR um den Berliner Wirtschaftssenator Dr. Paul Hertz als neuen Vorsitzer, um Dr. Horst von Abercron (Berliner Industriebank AG), Willy Rühl (Berliner Bank AG) und Regierungsrat Dr. Hans-Dieter Rüdt (ERP-Ministerium, Bad Godesberg) verstärkt. Dr. Hertz betonte auf der HV, das Unternehmen sei nun wieder für einen neuen Besitzer interessant. Die zurückliegenden Jahre bezeichnete er als „Muster der gemeinsamen Arbeit aller Berliner in einer besonderen Situation“. G. G.