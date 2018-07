Die küstennahen Kohleverbraucher verfolgen die Debatte um die Kohle naturgemäß mit einiger Sorge. Wie der Geschäftsführer der Hamburger Gaswerke GmbH, Hamburg (befindet sich vollständig im Besitz der Hansestadt Hamburg), Dr. Alfred Mette, bei der Vorlage des Geschäftsberichtes 1957/58 (31.3.) erklärte, bezieht seine Gesellschaft ausschließlich US-KOhle und zwar gegenwärtig je Tonne um 8 bis ~~~~ billiger als Ruhrkohle. Würden die ~~~~ Ruhrkohle übergehen müssen, dann hebt Gestehungspreis je Kubikmeter Gas um ~~,4 Pf. Das wird natürlich nicht eintreten, <> tue Gaswerke haben mit ihren US-Lieferanten langfristige Lieferverträge abgeschlossen, die unbedingt zu erfüllen sind. Der Abschluß dieser Verträge erfolgte seinerzeit auf ausdrücklichen Wunsch des Ruhrbergbaues, der sich außerstande sah, eine ordnungsgemäße Kohlebelieferung zuzusagen. Im übrigen – und auch das ist interessant – sind die Gaswerke dabei, ihren Kohlevorrat zu vermindern. Ein Werksvorrat für einen Bedarf von zwei Monaten wird für ausreichend gehalten, denn angesichts der jetzigen Kohlesituation liegt keine Notwendigkeit einer höheren Bevorratung vor.

Die Hamburger Gaswerke wachsen über den Status eines reinen Gaserzeugers mehr und mehr hinaus. Der Wandel geht von einem ausschließlichen Erzeugungsbetrieb zu einem Verkaufs- und Verarbeitungsunternehmen. Schon jetzt entfallen 45 v. H. des 142,2 Mill. DM betragenden Umsatzes auf die sogenannten Nebenprodukte. Diese werden sich in den kommenden Jahren noch mehr in den Vordergrund schieben, wenn nämlich die Großkokerei Kattwyk in Betrieb genommen werden kann, mit deren Hilfe die chemische Produktion vergrößert werden soll.

Die Gesellschaft steht deshalb inmitten großer Investitionsvorhaben. Allein für Kattwyk wurden im Berichtsjahr 1957/58 für 55 Mill. DM Aufträge vergeben. Darüber hinaus will man im schleswig-holsteinischen Raum weitere Gebiete an die Gasversorgung Hamburgs anschließen. Man „gibt aber dort nicht nur ab“, sondern „gewinnt“ auch in diesen Räumen, und zwar Erdgas von den Erdölfeldern. Eine weitere Verbindung zur Erdölindustrie besteht über die Esso-Raffinerie im Hamburger Hafen, von der Raffinerie-Gas (Raffgas) übernommen wird. Zur Durchführung der neuen Investitionspläne braucht die Gesellschaft neues Fremdkapital. Deshalb ist im kommenden Frühjahr eine weitere Anleihe (jetzt zu 5 1/2 v. H.) über 30 Mill. DM zu erwarten. K. W.