Von Martin Beheim-Schwarzbach

Zum Hundertsten Geburtstag der schwedischen Dichterin Selma Lagerlöf, am 20. November 1958, lebte ihr Andenken mächtig auf. Aber es hätte dessen nicht bedurft, denn erloschen war es nie. Ihre Werke sind, wie der Verlag angibt, in deutscher Sprache mit rund 1,6 Millionen Büchern verbreitet, und dies, obwohl es sich nirgends und nie um Kitsch und Käse, sondern um echte Erzählkunst handelt – eine der wenigen Gerechtigkeiten der dunklen Sortimentergesetze.

Zum Centennium brachte der deutsche Verlag eine hübsche Geschenkkassette heraus, in der die drei autobiographischen Bücher der Dichterin mit hübschen blauen Lederrücken und, man denke, ohne Schutzumschläge noch Cellophan-Schutzumschläge enthalten sind:

Selma Lagerlöf: „Aus meinen Kindertagen“, 288 S.; „Das Tagebuch der Selma Ottilia Lovisa“, 184 S.; „Mårbacka“, 288 S. Nymphenburger Verlagshandlung, München; zus. 22,85 DM.

Es sind diese drei Bände eine sehr rührende, einfache, ebenso unterhaltsame wie herzbewegende Lektüre, in der die ganze Erzählkunst der Schwedin sich noch einmal auf das Einfachste und Reinste konzentriert und reduziert: auf die Erinnerungen an die Kindheit und an ihren großen Lebenstraum, das Gut Mårbacke im Wärmland und seine Geschichte und Geschichten.

Es hat mit diesem Traum eine eigene und im Grunde wehmütige Bewandtnis. Das Stück Erde und das Haus staken voll von dem Reichtum einer nicht glanzvollen, aber ehrwürdig-altväterlichen Vergangenheit, die dem heranwachsenden Mädchen seinen ganzen Halt gab und ihm eine bittere Wunde riß, als der Besitz infolge geldlicher Kalamitäten versteigert werden mußte. Das Mädchen Selma aber, Lehrerin ihres Zeichens, wurde zur großen Dichterin, bekam den Nobelpreis und konnte den alten köstlichen Besitz zurückerwerben: Wo wäre denn wohl je einem Dichter auf der Welt so etwas widerfahren, solch ein Traum verwirklicht worden?

Sie zog auf Märbacka wieder ein und durfte ihren Lebenstraum weiterträumen und unter seiner Hut weiterschaffen, aber ach, es geschah in der Einsamkeit, denn sie blieb unverheiratet und ohne Nachkommen, der Traum galt nur für sie und wurde von keinem mitgeträumt. Als eine Einsame lebte und starb sie dort, denn selbst der Ruhm der ganzen Welt überbrückte die Stille Mårbackas nicht mehr, das seine Rolle mit dem Ende des Geschlechts ausgespielt hatte, als die Dichterin dort im März 1940, in einer Zeit, da die Ohren der Welt voll Grausen ganz anderem lauschten, die Augen schloß.