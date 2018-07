Das gute Ergebnis der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, über das wir im einzelnen schon berichteten, beruht, wie Dr. Alzheimer in der HV mitteilte, nicht zuletzt darauf, daß die Bemühungen um den Wiederaufbau des Auslandsgeschäftes besonders wirksam waren. Die von 10 auf 11 v. H. erhöhte Dividende will Dr. Alzheimer so verstanden wissen, daß neben der Revervenstärkung auch die Interessen der Aktionäre gewahrt bleiben. Er wiederholte aber, daß eine Umwandlung offener Reserven in Aktienkapital bei der Gesellschaft nicht in Frage komme. Die Geschäftspolitik und die nicht völlig ausgeglichene Zusammensetzung des Portefeuilles zwängen zu ausreichenden Rücklagen, um Schwankungen im Schadensverlauf auszugleichen und Großrisiken decken zu können. Da die Münchener Rück in fast allen Ländern der Welt arbeite und Verbindlichkeiten und Vermögenswerte in fast allen Währungen besitze, sei auch die Gefahr von Kurs- und sonstigen Verlusten bei Währungsschwankungen, staatlichen Eingriffen usw. nicht zu vermeiden. Das Auffangen solcher Schwankungen und die Deckung von Katastrophenschäden müsse ohne Rückgriff auf das Aktienkapital möglich sein. Da das Geschäft nun eine so breite Basis besitze, sei auch in Zukunft mit einer gewissen Stabilität der Ergebnisse zu rechnen. t. r.

Die zur Allianz-Gruppe gehörende Bayerische Versicherungsbank AG, München, erreichte 1957 im Rahmen der Betriebsgemeinschaft mit der Allianz Versicherungs-AG eine Prämieneinnahme von 125 (115) Mill. DM. Davon ging die Hälfte für Rechnung der „Bayerischen“, deren Bruttoprämie sich damit auf 62,52 (i. V. 57,68) Mill. DM erhöhte. Die Zahl der Versicherungen stieg weiter auf 2,03 (1,88) Millionen. Der Schadenverlauf war etwas günstiger als im Vorjahr. Infolge der höheren Überschüsse der Branchen und der gestiegenen Vermögenserträge konnten trotz vermehrter Steueraufwendungen die freien Rücklagen um 0,50 Mill. DM auf 2,35 verstärkt werden. Auf die zu 68,83 v. H. eingezahlten 3,50 Mill. DM Aktienkapital werden je Aktie 55 DM ausgeschüttet; das entspricht einer Dividende von 11,4 (10) v. H.