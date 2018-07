Inhalt Seite 1 — Österreichs größte Industrie-AG legt Bilanz Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Vereinigte österreichische Eisen- und Stahlwerke AG (VÖEST) hat eine interessante Geschichte. Als Bestandteil der deutschen Rüstungswirtschaft sind die Werke zum erstenmal groß geworden. Zum eigenen Unternehmen wurden die Linzer Betriebe durch einen Vollzugsbefehl der amerikanischen Besatzungsmacht, die nach dem Kriege die Verselbständigung dieses Bestandteiles des ehemaligen Göringkonzerns veranlaßte. Mit dem österreichischen Bundesgesetz vom 17. September 1946 erfolgte die Verstaatlichung. Aber die Werke waren von mehr als sechstausend Bomben getroffen worden und zunächst war kein Anlagenteil funktionsfähig.

Der Wiederaufbau wurde mit großen Zubauten kombiniert. Zur Zeit erbringen vier Hochöfen 1.3 Mill. Tonnen Roheisen im Jahr, die Stahlwerke werden ab 1959 nicht weniger als 1,6 Mill. Tonnen Rohstahl herstellen können. Das gemeinsam mit der Alpine entwickelte LD-Verfahren (Aufblasen von technisch reinem Sauerstoff auf das Roheisenbad) hat sich als besonders wirtschaftliches Stahlfrischen erwiesen. Die Walzkapazität erreicht 1,1 Mill. Tonnen. Vom Umsatz 1955 (3,4 Mrd. Schilling) entfielen 43,8 v. H. auf Bleche, 20,4 v. H. auf Roheisen, 18,8 v. H. auf Kokereiprodukte, 9,6 v. H. auf Finalprodukte und 7.4 v. H. Nebenprodukte. Die VÖEST liefert den benachbarten Stickstoffwerken Kokereigas als Grundlage für deren Erzeugung.

Wie andere verstaatlichte Werke, hat auch dieses Unternehmen lange auf die Veröffentlichung der Abschlüsse und einen Bericht über die Entwicklung warten lassen. Nun zeigen aber die Schillingeröffnungsbilanz zum 1. Januar 1955 und die Jahresrechnung 1955, daß die VÖEST nicht nur der größte verstaatlichte, sondern der größte Industriebetrieb in Österreich überhaupt ist. In den zehn Jahren von 1946 bis 1955 hat die VÖEST einen Umsatz von gut 15 Milliarden Schilling gemacht, davon über sechs Milliarden im Export. Sie hat eineinhalb Milliarden, also ein Zehntel der Umsatzsumme für aktivierungsfähige Investitionen aufgewendet; zu heutigen Kosten gerechnet käme man hierfür auf 2,3 Mrd. S. Hunderte Millionen erforderte außerdem die Beseitigung von Kriegsschäden, die Instandhaltung der Anlagen usw. Am Schluß dieses Nachkriegsjahrzehnts steht Ende 1955 ein Belegschaftsstand von fast 15 000 Menschen und eine Bilanz mit folgenden Zahlengrößen:

Anlagevermögen 2672 Mill. S || Eigenmittel 2991 Mill. S Umlaufvermögen 1525 Mill. S || Fremdmittel 1206 Mill. S

Die Schlußbilanz 1954 hatte bei stark untervalorisierten Werten ein Eigenvermögen von 730 Mill. S ausgewiesen. Durch Neubewertung für die Schillingeröffnungsbilanz zum 1. Januar 1955 ergab sich eine Erhöhung auf 2947 Mill. Damit kam man zur Basis für die Umstellung: Aktienkapital 1400 Mill. (vorher 140 Mill.), Gesetzliche Rücklage 350 Mill., Freie Rücklagen 967 Mill. und Sonderrücklage für Pensionszahlungen 230 Mill. Mit diesen Ansätzen sind das Grundkapital und die genannten Rücklagen auch Ende 1955 in der Bilanz ausgewiesen, dazu Verbindlichkeiten von 1081 Mill., zur guten Hälfte ERP-Aufbaukredite, mit einem Viertel Lieferantenschulden usw., so gut wie keine Bankschulden (aber demgegenüber 129 Mill. Bankguthaben).

Es ist also angesichts des imposanten Aufbauwerks auch sogleich zu vermerken, daß man mit zunächst dividendenfreiem Eigenkapital und mit billigem Fremdgeld arbeiten und, bei steuerlicher Schonung, Gewinne und verdiente Abschreibungen zur Finanzierung einsetzen konnte.

Allerdings war die Lage nicht immer so günstig wie sie die jetzt vorgelegten zwei Bilanzen zeigen; die früheren Abschlüsse sind zwar im einzelnen nicht bekanntgeworden, aber ein dargebotener Vergleich von Umsätzen (Bedarf an Umlaufmitteln), Investitionen und Zinsen zeigt 1952 als Belastungsspitze und – im fallenden Zinsenaufwand der späteren Jahre – den liquiditätsmäßigen Fortschritt.