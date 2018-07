Jede Ordnung setzt ein übergeordnetes Prinzip voraus. Der seit Jahr und Tag nach einem solchen Prinzip Ausschau haltende Bundesverkehrsminister Seebohm glaubt es – für den von ihm betreuten Bereich – in einer Kostenrechnung für alle Verkehrsträger gefunden zu haben. Deshalb begrüßt er die Initiative des Bundestagsabgeordneten Dr. Bleiß, der ein „Gesetz für die statistische Erhebung über Kosten und Leistungen im Verkehr“ angeregt hat. Mit Hilfe eines solchen Zahlenbildes, so glaubt man zuversichtlich, wird es möglich sein, das volkswirtschaftliche Transportaufkommen auf die jeweils kostengünstigsten Verkehrsträger aufzuteilen. Vor allem aber: auch könnte eine solche Erhebung die Grundlage für die vielfach von der Wirtschaft geforderten kostenechten Verkehrstarife liefern.

Der Optimismus des Bundesverkehrsministers Ist bewundernswert. Schließlich hat in seinem eigenen Hause jahrelang ein Selbstkostenausschuß getagt. Von ihm wurde ein Kunstwerk an Formularen erarbeitet, die nie ausgefüllt worden sind, weil die Unterlagen nicht zu beschaffen waren. Kostenvergleiche sind erfahrungsgemäß nur für in etwa vergleichbare Unternehmen praktikabel. Wichtige Kosten sind bei einer Reihe von Verkehrsträgern überhaupt nicht errechenbar.

Die Eisenbahn weiß natürlich, was sie der Schienenweg kostet. Ganz anders liegen die Dinge z. B. bei der Binnenschiffahrt. Soll sie Schiffahrtsabgaben und Kanalgebühren einsetzen? Betriebswirtschaftlich wäre dies richtig; volkswirtschaftlich wäre es falsch. Die tatsächlichen Ausgaben der Wasserstraßen Verwaltung aber sind keineswegs nur Wegekosten. Es gibt viele Interessenten an der Wasserstraße. Man muß deshalb ihre Kosten den einzelnen Wasserstraßennutzern zurechnen. Dafür gibt es keinen objektiven Schlüssel, sondern mehr oder weniger nur Meinungen. Boshafte Kritiker sprechen deshalb hier von der Notwendigkeit einer „Statistik der Gefühlswerte“. Tatsächlich hat die Wasserbauverwaltung des Bundes bisher keine entsprechende Berechnung aufzustellen vermocht. Auch wenn es dem Statistischen Bundesamt trotz aller Schwierigkeiten im kommenden Jahr dennoch gelingen sollte, eine brauchbare Kostenrechnung für den Gesamtverkehr zu präsentieren, dann wäre damit noch nicht viel gewonnen.

Um alle Mißdeutungen auszuschließen, sei bemerkt, daß wir nichts gegen Kostenrechnungen haben. Sie sind betriebswirtschaftlich notwendig. Kosten vergleiche sind, ebenfalls zweckmäßig, weil sie einem Unternehmen die weichen Stellen in der Betriebsorganisation zeigen. Das aber ist nicht der Hauptzweck der vorgesehenen Kostenrechnung im Verkehr. Mit ihr will man vielmehr ein verkehrspolitisches Instrument zur sinnvollen Koordinierung der Verkehrsträger schaffen.

Ist das möglich? Angenommen, man habe wirklich einigermaßen zuverlässig errechnet, daß im Nahbereich von (vielleicht) 150 km der Kraftwagen rationeller ist als die Bundesbahn und da? bei längeren Strecken die Verhältnisse umgekehrt liegen. Soll dann das Verkehrsaufkommen, vielleicht mittels arteigener Tarife, zu den kostengünstigeren Verkehrsträgern gelenkt werden? Geschieht dies, dann muß der Verlader, der sein Gut z. B. über 200 km verschickt, einen Straftarif bezahlen, wenn er den Lkw benutzt, weil ihm z. B. der Güterzugfahrplan der Eisenbahn nicht paßt. Ihm werden dann Sätze angelastet, die betriebswirtschaftlich nicht gerechtfertigt sind.

Das alles ist nicht nur Theorie, sondern auch eine schon in den dreißiger Jahren gemachte Erfahrung. Damals glaubten wir, im Industriebereich mittels ausgefeilter Kostenrechnungen ein Höchstmaß an Wirtschaftlichkeit zu erreichen, um nach einiger Zeit festzustellen, daß sich trotz hoher technischer Leistungen unsere Wettbewerbslage international verschlechtert hatte. Freier Wettbewerb und Liberalisierung haben die Fehler nach dem Krieg in wenigen Jahren korrigiert. Warum sollten wir im Verkehrsbereich die alten Methoden wieder aufwärmen? W. R.