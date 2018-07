Etwas Neues haben sich die Studenten der Technischen Hochschule in Darmstadt einfallen lassen. Vor zwei Jahren. Aber es war so gut und der rührigen Kulturmetropole zwischen Nord und Süd so würdig, daß der Einfall jetzt zweijähriges Jubiläum feiern konnte. In wechselnden Zeitabständen (sechs Wochen im Durchschnitt) veröffentlichen sie unter dem Titel „Wir lesen für Sie“ eine Auswahl wichtiger Artikel aus Zeitungen, aber auch aus Büchern – die zwar weder Zeitungs- noch Buchlektüre ersetzen kann, die aber als erster Überblick und Anregung nicht ihresgleichen hat. Prädikat: summa cum laude. a. f.