Der deutsche Gelegenheitsluftverkehr, der über mehr als ein halbes Dutzend größerer Luftreederein umfaßt, hat die Zeit kühner Improvisationen hinter sich gelassen. Die Struktur des deutschen Trampluftverkehrs – mit seinen festen Bindungen zwischen Luftreedereien und Touristikunternehmen – scheint sich zu wandeln.

Das hamburgische Luftverkehrsunternehmen „Aerotour Deutsche Luftreederei AG“ sah sich in diesen Tagen aus betrieblichen und finanziellen Gründen gezwungen, eine Umorganisation an Haupt und Gliedern über sich ergehen zu lassen. Die Aktien dieses Unternehmens wurden von einer Gruppe deutscher und ausländischer Gläubiger übernommen, um die Möglichkeit der Sicherung ihrer Interessen zu prüfen. Ferner haben sie mit Genehmigung der Behörden beschlossen, das alte Unternehmen aufzulösen, um eine neue Luftreederei mit hamburgischer Lizenz zu formieren.

Die Aerotour wurde insbesondere durch die Initiative der „Aeropa, Europäische Flugreisen Gesellschaft, Krukenberg & Co.“ gegründet. Die Aeropa hatte sich seit 1954/55 nicht nur in Deutschland einen Namen im Flugreisegeschäft gemacht. Ihre ständig wachsenden Fluggastzahlen ließen die Gründung einer eignen Luftreederei lukrativ erscheinen. So wurde Anfang dieses Jahres die hamburgische „Columbus Luftreederei“ übernommen und kurz darauf in „Aerotour Deutsche Luftreederei AG“ umfirmiert. Sie führte das gesamte Flugprogramm der Aeropa durch und besitzt zwei zweimotorige Vickers-Viking zu je 36 Sitzen und zwei viermotorige DC - 4 mit je 72 Plätzen. Die diesem Gerät verbleibenden Freistunden sollten dem freien internationalen. Chartermarkt zur Verfügung gestellt werden. Die neue GmbH indes besitzt gegenwärtig keine Bindungen zu Touristikunternehmen mehr und wird – ohne sich prinzipiell vom Tourismus zu distanzieren sich dem freien Bedarfsluftverkehr zur Verfügung stellen.

In der Zeit des Aufbaues eines deutschen unabhängigen Luftverkehrs, der erst vier Jahre alt ist, war es verständlich, daß sich neue Kräfte an ein Spezialgebiet wagten, das in Deutschland Neuland war. Wenn ihnen der Erfolg versagt geblieben ist, so ist doch ihre Initiative, die sie als Pioniere entwickelt haben, nicht gering zu veranschlagen. Für die weitere Entwicklung ist nun aber eine klare Konzeption notwendig. Diese Konzeption jedoch kann sich nur aus einem Zusammenspiel aller Kräfte entwickeln, die am Luftchartermarkt arbeiten.

Die Leitung der neuen Gesellschaft wird in Händen von Fachleuten liegen, die ihre Erfahrungen im Ausland, das im Lufttrampverkehr längere Traditionen besitzt, erworben haben. Die neuen Männer dürften wissen, daß es unmöglich ist, sich zu behaupten, wenn eine Luftreederei in erster Linie für das Mutterunternehmen arbeitet, und sich, nur in Zeiten geringerer Beschäftigung für externe Dienste anbietet. Es ist klar, daß gerade zu solchen Zeitpunkten die gewünschte Ladung nicht immer vorhanden sein kann. Ferner liegt die Gefahr nahe, daß eine Luftreederei, die fast, ausschließlich für die Muttergesellschaft fliegt, aus Konkurrenzgründen sehr niedrige Flugraten absetzt, die die Bildung von finanziellen Reserven nicht gestattet. Als Ausgleich werden dann auf dem freien Markt Ratenquotierungen angestrebt, die bei mangelnder Nachfrage innerhalb des Luftchartermarktes irreal sind.

Der Fall Aerotour scheint einen neuen Entwicklungsprozeß innerhalb der deutschen Trampluftfahrt anzudeuten; denn ähnliche Trends der Umorganisation zeichnen sich zur Zeit auch anderenorts (Nordrhein-Westfalen) ab.

H.–H.K.