Nur noch in diesem Jahr haben Sie, meine verehrten Leser, auf Grund der zur Zeit geltenden gesetzlichen Bestimmungen die Möglichkeit, steuerbegünstigte Sparverträge abzuschließen und dadurch die steuerliche Spitzenbelastung Ihres Einkommens zu mindern. Und zwar im Rahmen der Sonderausgaben gemäß § 10 des Einkommensteuergesetzes. Die in diesem Jahr gesparten Beträge wirken sich rückwirkend steuermindernd auf das Steuerjahr 1958 aus. Im kommenden Jahr entfällt das steuerbegünstigte Sparen über „Allgemeine Sparverträge“ und über „Wertpapiersparverträge“. Zur vollen Ausnutzung der Ihnen zugebilligten Sonderausgaben müssen Sie dann andere Wege gehen: Abschluß von Lebensversicherungen und Bausparverträgen. Der Gesetzgeber hat die Begünstigungen des Kontensparens und des Wertpapiersparens nicht verlängert. Zwar sind „Ersatzmaßnahmen“ geplant, aber noch nicht gesetzlich verankert. Also abwarten!

Das zweifellos gute Sparjahr 1958 hat zur Folge, daß sich Banken und Sparkassen in diesen Tagen längst nicht mit der gleichen Intensität um den Abschluß steuerbegünstigter Kapitalansammlungsverträge bemühen, wie das in den Vorjahren der Fall gewesen ist. Das ist verständlich, denn man hat sozusagen „Überflußsorgen“. Es fehlen zeitweise die Kreditnehmer. Die Investitionstätigkeit ist angesichts der verhaltenen Konjunkturlage zurückgegangen. Hinzu kamen die Bemühungen der Bundesbank, den Zins zu senken. Sie hielten manchen Industrie- und Handwerksbetrieb davon ab, um Kredite nachzufragen, solange die Hoffnung bestand, diese über kurz oder lang billiger erhalten zu können. Erst seitdem feststeht, daß in absehbarer Zeit mit einem weiteren Absinken des Zinsfußes schwerlich gerechnet werden kann, ist „Kapital“ wieder gesucht.

Aber zurück zum Thema „Steuerbegünstigtes Sparen“. Ich deutete eingangs schon die beiden Möglichkeiten an: 1. Allgemeine Sparverträge (Leistung eines einmaligen Sparbetrages bis zum 31.12.1958) und 2. Wertpapiersparverträge. Bei einigen Banken sind hierfür noch 6prozentige Pfandbriefe zum Ausgabekurs von 101 1/2 bis 102 1/2 v.H. vorrätig. (Es handelt sich aber um bescheidene Mengen, die kaum ins Gewicht fallen dürften. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Bank. Ich bin leider nicht in der Lage, Ihnen „Bezugsquellen“ nachzuweisen.) In Frage kommen dann noch 51/2prozentige Hypothekenpfandbriefe zu 99 bis 100 v. H. Aber auch hier herrscht Mangel, weil die zum steuerbegünstigten Wertpapiersparen zugelassenen Emissionen vor dem 1. April 1957 genehmigt sein mußten. Im Sturm der Nachfrage sind diese Papiere in den letzten Monaten natürlich weitgehend untergebracht worden.

Wegen der besseren Verzinsung rate ich Ihnen jedoch unbedingt zum Erwerb der festverzinslichen Papiere, falls Sie steuerbegünstigt sparen wollen. Machen Sie zumindest den Versuch, noch entsprechende Pfandbriefe zu bekommen. Angenommen, Sie sparen durch den Abschluß eines steuerbegünstigten Wertpapiersparvertrages 20 v. H. des Betrages an Steuern, dann erhalten Sie beim Erwerb von 5 1/2prozentigen Pfandbriefen eine effektive Verzinsung von etwa 6,9 v. H. Bei Sparguthaben auf Grund „Allgemeiner Sparverträge“ macht die Effektiv-Verzinsung unter den gleichen Bedingungen 5 v. H. aus. (Zur Zeit beträgt der Zinssatz für Spareinlagen mit einer Kündigungsfrist von 12 Monaten 4 v. H.)

Die Sperrfrist für steuerbegünstigte Kapitalansammlungsverträge beträgt grundsätzlich drei Jahre. In der Praxis jedoch nur 2 l/3 Jahre. Was Sie also bis zum Jahresende noch einzahlen, wird am 30. Juni 1961 für Sie wieder verfügbar. Außer durch Zeitablauf endet die Sperrfrist beim Tode des Sparers oder bei seiner völligen Erwerbsunfähigkeit.

Nun noch ein Wort zu den Sonderausgaben. Nach den gegenwärtigen Bestimmungen gelten folgende Höchstbeträge:

1. Voll abzugsfähige Höchstbeträge