Vor fünfzig Jahren wurde die XOX-Biskuitfabrik GmbH, Kleve (Rheinland), gegründet. Ins Leben gerufen wurde das Unternehmen 1908 in Gildehaus (Kreis Bentheim) von Arius Rutgers van der Loeff. Heute werden bei XOX rund 300 verschiedene Gebäcke, Waffeln usw. hergestellt. Der Export zeigt eine steigende Tendenz. Währenddes 1. Weltkrieges zerstörte 1916 ein Großbrand den Betrieb vollständig. Als Grenzlandunternehmen wurde XOX im 2. Weltkrieg erneut hart getroffen und 1944/45 fast völlig zerstört. Inzwischen arbeitet das Unternehmen wieder in modernen Fabrikationsstätten und mit neuzeitlichen technischen Anlagen. Arius Rutgers van der Loeff ist seit der Gründung Alleinbesitzer und Hauptgeschäftsführer.

Die Chemische Werke Hüls AG, Marl, Kreis Recklinghausen, hat 1958 eine Umsatzerhöhung erzielt, die sich in der gleichen Größenordnung bewegen wird wie die Steigerung des vergangenen Jahres (1957 gegenüber 1956 – 9,6 v. H.). Der Exportanteil mit 35 v. H. des Umsatzes in 1957 hat sich ohne nennenswerte Veränderungen auch in diesem Jahre gehalten. Obwohl beachtliche Kostensteigerungen hauptsächlich auf personellem Gebiet das Ergebnis belasten, rechnet das Unternehmen damit, daß sich die Rentabilität im laufenden Jahr nicht wesentlich verschlechtert hat. 64,1 Mill. DM sind bis Ende Oktober investiert worden; die Forschung wurde, wie bekannt gegeben wird, im bisherigen Umfang weiterbetrieben.