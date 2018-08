Höchst seltsame Ansichten über die Pflichten der Polizei – Ein Gericht, das über sich selbst zu Gericht saß

L.-P., Ingelheim

Ingelheim, 1954: Zwei Erwachsene schlugen einen Jugendlichen brutal zusammen. Einer zertrümmerte einen Spaten auf dem Rücken des Jungen, der andere versuchte ihn über eine steile Böschung in die Selz zu werfen. Eine Hacke wollten sie ihm über den Schädel schlagen, falls er seinen Namen nicht angebe. Aber als der Junge seinerseits nach dem Namen der Rabauken fragte, wollten sie ihm auch noch die Zähne einschlagen.

Mißhandelt und zusammengeschlagen begab sich der Junge direkt zur vierzig Minuten entfernten Polizeiwache, um die Schlägerei anzuzeigen. Zwei seiner Kameraden begleiteten ihn als Zeugen. Indes: von der wachhabenden Skatrunde dreier Polizisten ließ sich keiner herbei, die Anzeige entgegenzunehmen und die in der Strafprozeßordnung zwingend vorgeschriebenen unaufschiebbaren Ermittlungen anzustellen. Sie schickten die Jungen weg: Sie müßten erst einmal selber die Namen der Täter feststellen.

Das war eine unglaubliche Pflichtvernachlässigung. Gegen den unbekannten Wachhabenden wurde denn auch Strafanzeige wegen des dringenden Verdachts der Begünstigung im Amt erstatte:. Auf diese Anzeige hin wiederum kam ein ebenso unglaublicher Bescheid. Unterzeichnet von Assessor Wichmann bei der Staatsanwaltschaft in Mainz. Darin hieß es, daß zur fraglichen Zeit die Polizeibeamten Nonnweiler, Hitschler und Göttert Dienst auf der Polizeiwache in Ingelheim hatten. Sämtliche dieser Polizeibeamten lassen sich dahin ein, daß ihnen dieser Vorfall nicht mehr erinnerlich sei. Aber selbst wenn man die Angaben des Jungen als richtig unterstellt, daß die Polizeibeamten ihn aufgefordert haben, zunächst einmal den Namen des Täters festzustellen, kann hierin eine Begünstigung im Amt nicht gesehen werden. Folgt man den Angaben des Jungen, so haben die Polizeibeamten nicht abgelehnt, ein Verfahren einzuleiten, sondern die Aufnahme der Ermittlungen davon abhängig gemacht, daß die Namen der Täter bekanntgegeben werden. Dieses Verhalten der Beamten ist kaum zu beanstanden, jedenfalls strafrechtlich nicht erfaßbar. Zur Zeit der Anzeigeerstattung durch den Jungen war bereits allgemeiner Dienstschluß (19.30 Uhr) und die Polizeistelle nur mit der drei Mann starken Wache besetzt. Da es sich bei dem Delikt, das an dem Jungen begangen wurde (gefährliche Körperverletzung) um kein Verbrechen oder schwerwiegendes Vergehen handelte, mochten den Beamten Sofortmaßnahmen nicht erforderlich erscheinen, zumal zum Zeitpunkt der Anzeigeerstattung seit der Tat schon eine gewisse Zeit verstrichen und es daher fraglich war, ob die beiden späteren Beschuldigten sich zu dieser Zeit noch am Tatort aufhielten. Jedenfalls kann den Polizeibeamten nicht der Vorwurf gemacht werden, jemanden der im Gesetz vorgesehenen Strafe entzogen oder zu entziehen versucht zu haben. Zumindest ist ihnen rein subjektiv eine solche Absicht nicht nachzuweisen. Der Nichteintrag dieser Meldung ins Wachbuch kann möglicherweise ein Verstoß gegen die Dienstvorschrift sein. Jedoch ist eine Begünstigung im Amt hierin keineswegs zu sehen.“

Der lediglich polizeilich vernommene Wachhabende Nonnweiler hatte in einem Protokoll vom 19. September 1956 angegeben, daß er sich nicht mehr erinnern könne und die Möglichkeit bestünde, daß er anderweitig tätig war. Aber er hatte doch eingeräumt: „..., daß ich in keinem Falle unterlassen hätte, den Tatbestand entgegenzunehmen, wenn mir der Sachverhalt vorgetragen worden wäre.“ Bei den beiden anderen Polizisten hielt die Staatsanwaltschaft hingegen nicht einmal eine Vernehmung für erforderlich, sie durften sich „dienstlich äußern“ und konnten sich natürlich an nichts mehr erinnern ...

Den zusammengeschlagenen Jungen und seine beiden Begleiter zur Sache vernehmen zu lassen, lehnte der Generalstaatsanwalt in Koblenz nach einer Beschwerde in seinem von Oberstaatsanwalt Itschert unterzeichneten Bescheid vom 2. Mai 1957 ausdrücklich ab: „Der Oberstaatsanwalt hat zutreffend darauf hingewiesen, daß selbst bei Zugrundelegung der Angaben des Anzeigers dem fraglichen Polizeibeamten eine Begünstigung im Amt nicht vorgeworfen werden kann ... Unter diesen Umständen ist eine Vernehmung des Verletzten und der jugendlichen Zeugen nicht erforderlich.“ –