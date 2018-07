Von Paul Hühnerfeld

Wer In hundert Jahren über unsere Zeit schreibt, wird vielleicht feststellen, daß wir in der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts im Zeitalter der Anthologien gelebt haben. Selten sind so viele Sammelbände herausgegeben worden wie heute; selten hat sich repräsentatives deutsches literarisches Leben so wenig in neuen Arbeiten gespiegelt und so sehr in den Bänden kluger Herausgeber, Sammler, Interpreten.

Selten auch war ein literarisches Publikum so geneigt, solche Hilfsdienste an der Dichtung so zu honorieren wie heute. Nicht nur, daß Gedichtanthologien erstaunlich viel gekauft werden. Ihre Herausgeber werden zudem berühmt – so berühmt, wie vor ihnen nur die Sammler geradezu klassischer Gedichtanthologien – Herder mit seinen Stimmen der Völker“, Brentano mit „Des Knaben Wunderhorn“, oder Pinthus mit der „Menschheitsdämmerung“ – wurden.

Gerade diese drei Sammlungen charakterisieren aber auch Anspruch und Niveau, die eine Anthologie haben muß, wenn der Verantwortliche mehr vollbracht haben will, als vorhandene Gedichte nach einem bestimmten Gesichtspunkt zu ordnen. Die immer neuen Zusammenstellungen von Liebesleid und Liebesglück, von Gedichten für die Familie und für den Junggesellen, die zahllosen .Breviere’ von .Lebensweisheit’, ‚Trost‘, ,Schmerz‘ und ,Freude‘ im deutschen Gedicht mögen allenfalls dem weihnachtlichen Büchermarkt jene Art von pseudoliterarischem Ausdruck geben, den er gebraucht, um vor dem Volk der Dichter, Denker und Kühlschrankfabrikanten (nichts gegen Kühlschrankfabrikanten, ihre Ware ist wenigstens gut) auch heute noch zu bestehen. Anspruch auf Wichtigkeit haben sie nicht. Aber die paar Sammlungen, die mehr sein wollen, verdienen unsere kritische Betrachtung. Leben wir wirklich im Zeitalter der Anthologien, so sind sie wesentlicher als je zuvor – wir können uns nicht erlauben, sie gelangweilt zu durchblättern.

Sei’s denn: schon Umfang und nicht gerade zurückhaltender Klappentext machen klar, daß die Sammlung

Deutsche Geistliche Dichtung aus tausend Jahren; herausgegeben von Friedhelm Kemp; Kösel Verlag, München; 541 S., 22,80 DM

einen wesentlichen Anspruch erhebt. Kemp hat diesen Anspruch festgelegt; es habe ihm, so schreibt er, „eher ein Mosaik“ vorgeschwebt „als eine Anthologie“. Hier beginnt nun schon die Schwierigkeit der Verständigung. Mosaik ist ein ursprünglich geometrischer Begriff, der dann auch in der Kunstgeschichte angewandt wird. Wie aber unterscheidet sich ein Mosaik von einer Anthologie? Ich kann mir wohl eine Anthologie (eine ‚Blumenlese‘) vorstellen, die wirkt wie ein ‚Mosaik‘ Aber wieso eine solche Anthologie eben keine Anthologie, sondern ‚eher ein Mosaik‘ sein soll, ist unklar.