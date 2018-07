Inhalt Seite 1 — Wieder Einakter Seite 2 Auf einer Seite lesen

München, im Dezember

Die berühmte Duplizität der Fälle hat uns in München, gleich nach dem etwas verunglückten Einakter-Abend der Kammerspiele, einen diskutableren im Residenztheater beschert. Hier wahrte man jedenfalls eine gewisse Einheitlichkeit, indem man drei russische Stücke wählte: von Tolstoj „Er ist an allem schuld von Tschechow den „Bär“ und den „Heiratsantrag“. Alle drei in den ausgezeichneten Übersetzungen von Sigismund v. Radecki, alle drei inszeniert von Kurt Horwitz, alle drei mit Heinrich Schweiger in der Hauptrolle, die beiden letzten mit Elfriede Kuzmany als der weiblichen Partnerin.

Der Theaterabend, obwohl auch ein wenig unausgeglichen – der Tolstoj war von der Regie her bei weitem die eindrucksvollste Leistung, und Schweiger hielt hier den Vergleich mit einer der feinsten Kabinettstudien Alexander Moissis aus – hinterließ einen bedeutend harmonischeren Eindruck als der voraufgegangene in Schweikart! Haus.

Das Problematische aller Einakterabende liegt doch darin, daß der Zuschauer dreimal umschalten muß. Es ist wie bei einem zu kurzen Urlaub: hat man sich gerade eingewöhnt, so daß die Erholung anfangen kann, so ist der Spaß vorbei. Genauso geht es einem hier mit dem Milieu, den Personen, der Handlung: kaum ist man richtig „drin“, fällt der Vorhang, und „aus ist’s“.

Dabei tut es wenig zur Sache, ob die dargestellte Begebenheit im Stück, vom Autor her, wirklich „zu Ende“ war oder ob sie gar als Torso empfunden wird. Die Personen vor allem sind es, mit denen man eben warm geworden ist, für die man sich interessiert und die allzubald genug anderen weichen müssen.

Das ist der Hauptgrund, warum das Mehrerlei auf der Bühne ganz anders wirkt als auf dem Konzertpodium. Da liegen die Dinge nämlich eher umgekehrt: eine Symphonie von zwei bis drei Stunden würde viel zu sehr ermüden; vielleicht gerade wegen der von den Baugesetzen der Musik geforderten vielfachen Wiederholung der gleichen Tongestalten,

Bei diesem Residenztheater-Abend gab es einige Faktoren, die der Problematik der Dreiheit ihre Spitze abbogen. Zuerst das einigende nationale Kolorit. Dann aber vor allem die Wiederkehr der gleichen Darsteller in gänzlich verschiedenen Aufgaben. Dadurch wurde zwar das Interesse von der dramatischen Person auf die darstellende verlagert, aber auf diese Weise überhaupt ein Interesse wachgehalten. Und das genügt.