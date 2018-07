Wie der Gesetzgeber Konzentrations-Bewegungen offenlegen will

Von Curt Eduard Fischer

Noch im Juni 1954 glaubte eine der Spitzenorganisationen der gewerblichen Wirtschaft, der „Deutsche Industrie- und Handelstag“, in seiner Denkschrift „Zur Reform des Aktienrechts“ die generelle Feststellung verantworten zu können:

„Die Konzernfragen sind nach Auffassung des DIHT für eine gesetzliche Regelung noch nicht reif.“

Seither ist in Regierung, Parlament und Öffentlichkeit die Einsicht gewachsen, daß die Konzernfragen für eine Lösung durch den Gesetzgeber „überreif“ sind. Die ins Kraut schießende Tendenz jeder modernen Volkswirtschaft zur industriellen Konzentration macht begründete Sorge.

Die konzernmäßige, durch Paketbesitz gekennzeichnete Verschachtelung mehrerer, nur noch äußerlich selbständiger Aktiengesellschaften ist einer der seit Ende des ersten Weltkriegs immer mehr verfeinerten Wege für die Zusammenfassung von Unternehmen zu einem einheitlichen, wirtschaftlichen und marktstrategischen Gebilde. Konzerne sind für die Praxis heute deshalb besonders interessant, weil ein anderer Weg zum gleichen Ziel, die Zusammenfassung durch Kartelle und Syndikate, durch das am 1. Januar 1958 in Kraft gesetzte „Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen“ weitgehend verbaut oder zumindest erschwert worden ist. Jede wirtschaftsordnende Gesetzgebung muß nun einmal damit rechnen, daß Konzern-Verschachtelung und Kartellbildung sich wie zwei kommunizierende Röhren verhalten: Wird die Errichtung von Kartellen und ähnlichen Wettbewerbsbeschränkungen ganz oder erheblich erschwert, so kommen unweigerlich konzernmäßige Unternehmens-Zusammenfassungen in einem Ausmaß „in Mode“, das über betriebswirtschaftlich oder produktionstechnisch gerechtfertigte, einer echten Rationalisierung dienende Unternehmens-Konzentrationen weit hinaus geht. Wir haben ein aller Welt bekanntes Beispiel für dieses „naturgesetzliche“ Verhalten der Wirtschaftspraxis in den USA vor Augen, als diese im Jahre 1891 mit ihrer bis heute unverändert gebliebenen Antitrustgesetzgebung die denkbar strengste Verbotskampagne gegen Kartelle begannen: Die wirtschaftliche Konzentration der Industrie in den USA ist beispiellos und keineswegs erstrebenswert!

Nur scheinbar selbständig