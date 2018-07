Es hat eine Auseinandersetzung gegeben wegen meines „Sozial-Prestiges“. Es war einer da, der wollte mir eines aufhängen. Aber ich wollte keines.

Es erschien ein Herr – ein „besserer Herr“ – an der Wohnungstür und verlangte mich dringend zu sprechen. Er wurde hereingebeten, und da eröffnete er mir, er sei gekommen, um mich über mein „Sozial-Prestige“ zu befragen.

„Wie komme ich denn zu einer solchen Ehre?“ forschte ich.

Ja, ich sei ausgewählt worden als zum repräsentativen Querschnitt gehörend, erklärte er mir.

„Moment!“ stoppte ich seine Worte. „Als repräsentativ im Querschnitt möchte ich mir eine schönere Krawatte umbinden, wie es sich aus Gründen der Repräsentation gehört...“

Aber der Herr, der bessere Herr – winkte lässig ab. Das sei nicht nötig, meinte er – es gehe ihm um mein „Sozial-Prestige“ und meine Meinung darüber. Er lächelte überlegen, als habe er ein Zentimetermaß, mit dem man Sozial-Prestige mißt, in der Tasche.

„Ich werde Sie enttäuschen müssen!“ sagte ich. „Ich werfe meinen schönen, warmen Morgenrock nicht weg, weil die allerfeinsten Leute neuerdings solche mit anderem Revers zu tragen belieben! Auch expediere ich meinen bewährten Füllhalter nicht aus dem Fenster, bloß weil die großen Manager ihre verkrakelten Unterschriften neuerdings mit Schreibgeräten ableisten, die mehr in Stromlinienform geschnitten sind. Ebenso vernichte ich nicht meinen Vorrat an zum Teil ziemlich teuren Schlipsen, weil bei der Haute volee oder vielmehr High Society jetzt Streifen mehr gefragt sind als Pünktchen. Fernerhin habe ich mich – was meinen Haarwuchs betrifft – nicht zu einem gemäßigten Igelschnitt entschließen können, obwohl er, wie mir versichert wurde, mindestens fünfzehn Jahre jünger machen soll, was ich an sich gut brauchen könnte. Auch darf ich Ihnen versichern, daß ich kein ,Gespür‘ habe, weder inwendig noch auswendig. Erst dachte ich immer, es handelte sich um einen Druckfehler – sp statt schw – und daß die Leute, die ‚ein Gespür haben‘, sich über den Ausbruch der Beulenpest beschweren, dann aber merkte ich, daß es sich um eine ganz subtile Abartigkeit sehr ‚moderner‘ Charaktere handelt, die solcherart sich rühmen, daß sie – auf härtestem Asphalt – das Gras wachsen hören. Ich verfüge, so gern ich Ihnen dienen würde, über keinerlei ‚Gespür‘, so sehr ich mich auch abmühte, es an mir zu entdecken.“