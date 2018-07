RH-Hamburg

Die haben schon mit uns gesprochen“, sagte eins der elf Zigeunerkinder, die seit ungefähr vier Wochen in einer besonderen Klasse einer Volksschule am Hamburger Stadtrand unterrichtet werden. Gemeint waren einige Kinder regulärer Klassen. Sie hatten in der Pause mit den Zigeunerkindern gesprochen. Das war für die Fremden ein glückliches Ereignis.

Das Zigeunerlager, in dem die neuen Schulkinder wohnen, liegt nicht weit von der Schule entfernt. Da stehen vielleicht zwanzig Wagen und wagenähnliche Unterkünfte, abseits einer Straße, auf der eine Straßenbahnlinie ihre einsame Endstation hat.

Die Wagen haben nur zum Teil Räder. Mehrere sind wie aufgebockte große Kisten. Ein ausgedienter Autobus-Oberbau ist zur Wohnung einer großen Familie geworden. Alles, was da um einen kleinen kahlen Platz herumsteht, sieht nicht aus, als könnte es sich im Frühling in Bewegung setzen in die heitere Natur, bunt und von Gesang begleitet, wie Eichendorff noch die Zigeuner sah und wie sie sich in der niemals durch die Wirklichkeit revidierten Vorstellung vieler Menschen erhalten haben. Hier, zwischen diesen Wagen, erinnert nichts an die bunte Zigeunerromantik, nichts ist rot, blau und golden. Grau und Schwarz beherrschen das Bild.

Die Frau – Mutter von vier der elf Kinder der neuen Schulklasse –, die mich eifrig in ihren Wagen gelotst hat, spricht von ihrer Armut. Sie. sei berufstätig, sagt sie.

„Sie verkaufen etwas?“

„Na, berufstätig“, sagt sie. Und durch die Art, wie sie mit dieser Antwort weitere Erörterungen abschneidet, wird klar: die Zigeunerinnen wissen, wie man ihre traditionelle Berufstätigkeit, das Hausieren mit Spitzen und anderen Kurzwaren, allgemein einschätzt.