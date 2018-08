Inhalt Seite 1 — Die Regierung ist Interessent Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Umsatzsteuer-Diskussion läuft sich langsam tot

Langsam aber sicher wird die Umsatzsteuerreform zerredet. Je höher die Wogen der Diskussion schlagen, um so schneller schwinden die Chancen für eine umfassende Reform. Die Reformer beginnen zu resignieren, nachdem sie nun auch noch in die Schußlinie des Bundesfinanzministers geraten sind. Schon die verschiedenen Interessenten hatten ihnen das Leben sauer gemacht. Und nun scheint es dem Bundesfinanzminister gegeben, die Vorschläge zur Änderung des derzeitigen Umsatzsteuersystems endgültig – zu Fall zu bringen.

Die im Bundesfinanzministerium erarbeitete Denkschrift (vgl. auch „Wer soll die Umsatzsteuer bezahlen“ in Nr. 46 der ZEIT), die nun endlich vom Bundeskabinett gebilligt wurde und jetzt auch der Öffentlichkeit für weihnachtliche Maßestunden offiziell zugänglich ist, spart jedenfalls nicht mit der Kritik. Da ist mehr von Nachteilen als von Vorzügen neuer Umsatzsteuersysteme zu lesen. Der eine Vorschlag berücksichtige nicht genügend den Grundsatz der Konjunkturneutralität, weil er innerhalb der verschiedenen Wirtschaftsbereiche „Belastungsverschiebungen“ und damit unerwünschte Auswirkungen auf das Preisniveau verursache – der andere wiederum verstoße gegen das Prinzip einer möglichst leichten Überwälzbarkeit der Steuer. Auch sei nicht immer eine reibungslose Erhebung beziehungsweise eine nur geringe Kosten verursachende Steuervervaltung gewährleistet.

Reform darf nichts kosten

Alles in allem: in dieser Denkschrift wird das Bild einer „idealen“ Steuer gezeichnet, die es in der Praxis nicht gibt. Dieser Erkenntnis verschließt sich auch das Bundesfinanzministerium nicht, wenn es feststellt, daß von keinem Umsatzsteuersystem erwartet werden könne, alle „Ideale“ zu vereinigen. Warum machen die Finanzexperten der Bundesregierung nun aber keinen Vorschlag für ein solches System, das die Ideale wenigstens annähernd erreicht?

Der Grund für die Zurückhaltung der Bundesregierung ist leicht zu erkennen. Der Bundesfinanzminister selbst hatte in seiner Etatrede vor dem Bundestag die „überragende Bedeutung“ der Umsatzsteuer für den Ausgleich des Bundeshaushaltes herausgestellt.

Jede Umsatzsteuerreform, so sagte der Minister, die mit einer wesentlichen Verringerung ihres Aufkommens (rund 14 Milliarden DM jährlich) verbunden ist, „ist eine Operation am Rückgrat des Bundeshaushaltes“. Hier also liegt der Hase im Pfeffer.