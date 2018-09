Inhalt Seite 1 — Erleichterung an der Spree Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Weihnachtswunsch der Berliner: Ein sicherer Korridor und stabile Wirtschaft

Berlin, im Dezember

Mit brillantem Spürsinn für die Berliner Sorgen überschrieb ein Boulevardblatt der alten Reichshauptstadt seine Meldung vom ersten Pariser Kommunique mit der Schlagzeile „Vopokontrolle kommt nicht in Frage“.

Dies ist ein sehr berlinisches Resümee der Pariser Ergebnisse, nur scheinbar an einer Nebenfrage eingeklinkt. Denn die Berliner Sorgen sind mit den lautstarken, doch vagen Vorpariser Forderungen, Chruschtschows Note müsse „weg“ oder „zuschanden werden“, kaum zu bannen. Sie kreisen alle um das Problem des freien Zugangs nach Berlin – und damit um den Volkspolizisten am Schlagbaum von Marienborn.

Keine Vopo-Kontrolle

Den Launen und der Willkür dieses Mannes sind die von und nach Berlin reisenden Deutschen bereits seit Jahren, von keiner westlichen Garantie geschützt, auf Autobahnen und in Interzonenzügen ausgesetzt. Seit dem 10. November verdichtete sich die Befürchtung, daß auch die alliierten Schutzmächte sich eines Tages dieser Volkspolizeikontrolle unterwerfen müßten. Dies war der Kern der tiefen Sorge, die Dulles’ und Selwyn Lloyds Agententheorie in Berlin ausgelöst hat. Denn mit dem freien, von keiner Vopowillkür zu verschließenden Zugang zu Berlin steht und fällt die Sicherheit der Stadt. Daher rührt jetzt die allgemeine Erleichterung, daß in Paris „die Ersetzung der Sowjetregierung durch deutsche Behörden“ als „unannehmbar“ abgelehnt wurde.

Wie wichtig dieser Punkt hier genommen wird, beweist auch die Tatsache, daß es dem bohrenden und unerbittlichen Berliner Interpretationseifer – genauer gesagt: dem Journalisten Karl Silex – überlassen blieb, die deutsche Delegation bei einem Fehler zu ertappen, den man je nach Temperament als Unachtsamkeit oder folgenschwere Unterlassungssünde bezeichnen mag: aus der deutschen Fassung des Schlußkommuniques der Außenminister waren aus dem wichtigen Passus, der.sich auf die Übertragung russischer Rechte an Zonenbeamte bezieht, die Worte „soweit ihre (der Westmächte) Rechte berührt werden“, schlichtweg fortgelassen worden.