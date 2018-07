GK, München

Der Steuerzahler begegnet allen Verlautbarungen der Finanzbehörden zunächst mit Skepsis; er fragt sich, ob man von dieser Seite jemals etwas Erfreuliches erwarten könne. Für die Kraftfahrzeugbesitzer in Bayern hat die Finanzverwaltung indes in der Tat eine gute Neujahrsnachricht. Sie hat für das neue Jahr eine beispielhafte Rationalisierung eines ihrer Verwaltungszweige vor: Die Kraftfahrzeug-Steuerkarte wird in ihrer bisherigen Form abgeschafft; ein neues Verfahren soll nicht nur den Finanzämtern wesentliche Erleichterungen bringen, sondern auch den Kfz-Steuerzahlern.

Der Regierungsdirektor Dr. Franz Dignös von der Oberfinanzdirektion München hat jahrelang darüber geknobelt, wie das umständliche Einzahlungssystem vereinfacht werden könne, um a) Personal und b) Papier einzusparen und schließlich c) dem Steuerzahler das lästige Schlangestehen am Kraftfahrzeugschalter des zuständigen Finanzamtes abzunehmen.

Das neue Verfahren, dessen Vorteile für Kraftfahrer und Verwaltung so einleuchtend sind, daß man sich wundern muß, warum die Finanzämter nicht schon längst darauf gekommen sind, sieht so aus: Jeder Kraftfahrzeugbesitzer erhält von seinem Finanzamt einen einmaligen „Bescheid“ in Form einer gelben Karte, auf der die Höhe der Jahressteuer und die Termine und Zinszuschläge bei viertel- oder halbjähriger Bezahlung vermerkt sind. Nach Möglichkeit soll sodann jeder Kraftfahrzeughalter seine Steuer per Postscheck oder über die Bank bargeldlos einzahlen; er braucht also nicht mehr selbst zum Finanzamt zu gehen. Die Post- oder Bankquittung in Verbindung mit dem gelben „Steuerbescheid“ genügt in Zukunft als Nachweis dafür, daß die Steuer bezahlt wurde.

Die Ausstellung der alten Kfz-Steuerkarten erforderte bei den Finanzämtern einen langwierigen Schreib- und Buchungsvorgang, der schließlich auch für den Steuerzahler umständlich und zeitraubend war. In München war die Kraftfahrzeug-Steuerabteilung mittlerweile von der Handarbeit zum Hollerith-System übergegangen, doch auch dafür brauchte man ausgebildetes Personal und zentnerweise Papier. Da überdies in München zahlreiche Fahrzeugbesitzer schon bargeldlos einzahlten, kostete allein das Verschicken der Steuerkarten monatlich 2600 Mark an Postgebühren, eine Summe, die sich für das ganze Land Bayern, wo gegenwärtig 1 385 384 Kraftfahrzeuge zugelassen sind, beträchtlich erhöhte.

Mit der Abschaffung der Kraftfahrzeug-Steuerkarte unternimmt die bayerische Finanzverwaltung aber durchaus kein Experiment. Das neue Verfahren wurde (in zwei voneinander abweichenden Arbeitsweisen) schon im Dezember 1956 in den Städten und Landkreisen Erlangen und Dachau eingeführt.

Dabei stellte sich heraus! daß durch die Vereinfachung bei den Finanzämtern fast ein Drittel des bisher für diese Arbeiten benötigten Personals eingespart und an anderer Stelle verwendet werden kann. Viele Kraftfahrer in den „Versuchsgebieten“ haben sich umgestellt und ihrem Postscheckamt oder der Bank einen Dauerüberweisungsauftrag gegeben.