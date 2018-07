Inhalt Seite 1 — Geteilt durch zwei Seite 2 Auf einer Seite lesen

An dem Sprichwort „Geteilte Freude ist doppelte Freude, geteiltes Leid ist halbes Leid“ mag etwas Wahres sein. Bloß: Es gilt nicht für jene Menschen, die dauernd teilen müssen, den Kinderwagen, ihre Individualität und sogar ihr Gesicht: für die Zwillinge nämlich.

Wenn man als eineiiger Zwilling dauernd sein eigenes Gesicht als lebendes Spiegelbild vor Augen hat, wenn man in den Augen der Welt allein immer nur als Hälfte eines Paares gilt, und wenn in jeder Phase die Gaben des Lebens durch zwei geteilt werden, ob es sich um die Säuglingsflasche handelt oder um den Künstlerruhm, so ist das schon ein Grund, mit dem Schicksal zu hadern.

Glücklicherweise ist das Schicksal unangreifbar. Könnte der Bundestag dem lieben Gott ins Handwerk pfuschen, wären dem Parlament sicher in dem „Verband der Zwillinge, Drillinge und Vierlinge Deutschlands“ neue Lobbyisten erstanden. So aber beschränkt sich der Verband darauf, wie beim baden-württembergischen Zwillingskongreß in Stuttgart geschehen, seinen Mitgliedern Gelegenheit zu geben, sich die Sorgen von den im Zweitakt schlagenden Herzen zu reden, Sorgen, von denen wir Einlinge uns nur eine schwache Vorstellung machen können.

Anfangs sind es nur die Sorgen der Väter, die gleich zwei Schreihälse auf einmal im überdimensionierten Kinderwagen liegen und auch zu stopfen haben. Später, wenn die Zwillinge infolge peinlicher Verwechslungen genügend Prügel, die meistens eigentlich dem anderen Teil galten, bezogen haben, aber ebensooft bei ihren Streichen dank dem Doppelgänger ungestraft davongekommen sind, beginnt der Ernst des Lebens zu zweit.

Völlig gleiche Kleidungsstücke, worauf Zwillinge des Effektes oder der Vorteile wegen, die Verwechslungen bieten, besonderen Wert legen, sind in der Konfektion kaum zu haben, so daß der Maßschneider bemüht werden muß. Die Kleiderfrage – die Originalität liegt hier in dem Reiz der Duplizität – ist deshalb so schwerwiegend, weil nicht bloß die Hälfte, sondern zwei Drittel aller Zwillingspaare auf der Welt weiblichen Geschlechts sind.

„Wir haben es doppelt schwer, einen Mann zu finden“, klagt ein Mädchen-Zwilling – Verzeihung, ein Zwillingsmädchenpaar. „Die Männer gehen von der Vorstellung aus, daß Zwillinge ‚unzertrennlich‘ seien, und glauben daher, daß sie, wenn sie ein Zwillingsmädchen heiraten, auch die Schwester auf dem Halse hätten.“ Nicht minder von Tragik umflort ist das männliche Pendant: Zwei Zwillingsbrüder behaupteten beim Stuttgarter Zwillingskongreß, sie verliebten sich beide immer in das gleiche Mädchen.