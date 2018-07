Die Natural-Spese der Ratsherren

Wir meinen immer, wir wären „Spesenkünstler“ und hätten es gelernt, auf diesem Gebiet alle Möglichkeiten auszuschöpfen. Aber dem ist nicht so! Ich stieß in Archivaufzeichnungen auf ein Phänomen, dem ich noch nie begegnet war: auf eine Natural-Spese, eine Spese also, die nicht in Geld, sondern in Natura abgegolten wurde, obwohl die Geldwirtschaft schon lange in voller Blüte stand. Ich begegnete mit einigem Staunen der genialen Erfindung des „Nacht-Weins“. Mit diesem Nachtwein – aus den Beständen des der Obrigkeit gehörenden amtlichen Rats-Weinkellers – wurden in der Stadt, in der ich lebe, aber auch anderswo gab es Entsprechendes, die Herren des Rats ausgestattet, wenn sie „in öffentlichen Angelegenheiten reisten“. Und sie waren verpflichtet, in der Fremde jeden Abend vor dem Schlafengehen einen Schoppen von diesem amtlichen Nachtwein zu trinken. Auch waren sie gehalten, dabei an zu Hause zu denken.

Dieser Nachtwein bezeugt, daß – lange bevor die moderne Psychologie mit allen ihren Finessen erfunden war – die Leute früher „erprobte“ Lebenskünstler waren. Und „alte, erfahrene, ausgefärbte Vögel“, wie die älteren, entscheidungsberechtigten Individuen damals in Chroniken zuweilen genannt wurden, müssen es gewesen sein, die diesen Nachtwein sozusagen zum Gesetz erhoben.

Da es Weine der besten Sorte waren, die den Oberen als Nachtwein auf die Spesenreise begleiteten, so wurde der Ratsherr in der Fremde allabendlich an die Freuden des Lebens zu Hause erinnert. Ein Heimatgeschmack zerging ihm auf der Zunge. Das hinderte ihn, in der Fremde eventuell auf die beliebten Entdeckungsreisen zu gehen, in die Zwielichtbezirke der bereisten Gebiete und Großstädte. Er hielt sich schön an seinem Nachtweinchen fest, der Ratsherr auf Reisen.

Für die Bürger war es sehr tröstlich, zu wissen, daß ihre auf Reisen befindlichen Amtspersonen sich allabendlich die Heimat auf der Zunge zergehen ließen und so am Beginn jeder Nacht sehr stark der Sehnsucht nach Hause anheimgegeben waren. Das verhinderte einerseits unnütze Umwege, wenn auch vielleicht andererseits ein guter Nachtwein als ein allzu begabter Tröster sich erweisen konnte, der das abendliche Rendezvous mit der Ratsbouteille als ein Abenteuer besonderer Art erscheinen ließ, das abzukürzen der menschlichen Überwindungsgabe billigerweise nicht zugemutet werden konnte. Ratsherren waren schließlich auch nur Menschen.

Man sollte dennoch dafür plädieren, daß der Nachtwein überall wieder eingeführt wird. Bei den Dienstautos, in denen heutzutage die Oberen überwiegend auf Amtsreisen gehen, ließe sich – bei der Ausdehnung moderner Spesenfahrten wäre dies angebracht – ein Fäßchen Nachtwein leicht im Gepäckraum des Fahrzeugs etablieren. Die großen Automobilfabriken wären, daran zweifle ich nicht, sicherlich gern bereit, bei amtlich verwendeten Wagen die Gestelle für „Nachtwein-Fäßchen“ serienweise einzubauen. Jedesmal, wenn die Dämmerung beginnt, könnten die auf Reisen befindlichen Obrigkeiten sich auf ihren Schoppen amtlichen Nachtweins freuen. Und jene Unruhe, die zuweilen manche männlichen Wesen in der Fremde im Abendschein befällt, und die von der modernen Seelenforschung als Folge der Bewegung „Weg-von-der-Mutter“ erkannt werden ist, würde im Keim erstickt werden. Das nun würde sich als stark spesensparend auswirken, was ebenso im Interesse der „öffentlichen Hand“ wie der Allgemeinheit liegt.

Durch die Wiedereinführung des Nachtweins, die dringend zu befürworten ist, würden beispielsweise die Bürger einer Stadt an Hand der ausgegebenen Quartein von Nachtwein endlich einmal authentisch erfahren, wie viele Nächte ihre Oberen im Dienst der Allgemeinheit auf Reisen verbringen. Ein Vergleich zwischen dem Nachtweinverbrauch von heute und früher würde ergeben, daß trotz der Erfindung von Telephon und Fernschreiber die Usancen der Dienstreise sich sehr entwickelt haben. Man könnte sogar meinen, daß manchen Obrigkeiten die Erfindung von Telephon und Fernschreiber fast ganz verborgen geblieben ist, so daß die Absprachen alten Stils – die Betroffenen eilen per Dienstreise aufeinander zu – sehr gepflegt werden. Mit Wiedereinführung des Nachtweins könnte man dieser Tatsache als Triumph der alten, bewährten Bräuche über die „verruchte Technisierung“ der Neuzeit einen neuen, fast magisch orientierten Glanz geben.