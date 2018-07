Von Romano Guardini

Die Schriftleitung hat mich aufgefordert, etwas zum Weihnachtsfest zu schreiben – darf ich es durch einen Brief an Sie tun? So einfachhin etwas „über Weihnachten“ zu sagen, ist nicht leicht. In der gemäßesten Weise geschähe es in der Kirche, wo im Glauben Verbundene beieinander wären. Zu ihnen könnte man im Einvernehmen eben dieses Glaubens darüber sprechen, was das Fest nach der heiligen Botschaft bedeutet. Wie soll man das aber in der Öffentlichkeit einer Wochenzeitung tun? Werden die Gedanken beim Leser den Sinn behalten, den sie hatten, als der Schreibende sie aussprach?

Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, die nämlich, daß zwei Leute, die einander kennen, ein Gespräch darüber führen, was das viel mißhandelte Fest in Wahrheit meine. So habe ich mir gedacht, ich wollte Sie für einen solchen Austausch in Anspruch nehmen und Ihnen einen Brief schreiben. Der stünde dann wohl im offenen Raum der Zeitung, wäre aber doch im Bewußtsein geborgen, an Sie gerichtet zu sein.

Was bedeutet also Weihnachten, wenn wir den Jahrmarkt der leer gewordenen Worte und Symbole wegtun? Als ich mich darauf besann, meldete sich ein Begriff, der im Bewußtsein des Lebens wie in dem des Neuen Testaments grundlegend ist, nämlich der vom Werden des Neuen. Von ihm möchte ich ausgehen.

Ist Ihnen einmal aufgefallen, wie im Gefühl des Menschen das zu Ende Gegangene, Alte sich oft verwandelt? Es wird zum Verbrauchten, ja Bösen. Denken Sie daran, wie Märchen und Sage den alten Menschen sehen: Die alte Frau wird zur Hexe. Nicht immer natürlich – es gibt auch die gütige und weise – aber mit besonderer Heftigkeit tritt das Bild jener Frau hervor, die ihr Leben nur verbraucht hat. Ihr ist das Vergangensein zum Gift geworden; sie ist böse, haßt das Lebendige und sucht es so unglücklich zu machen, wie sie selbst ist. Und der alte Mann wird zum Zauberer, in dessen Gefühl das Vergangensein sich ebenfalls in Neid verwandelt. Er will über das Leben Gewalt gewinnen, um es zu zerstören.

Diese Symbolik drückt etwas aus, das in vielen Erscheinungen des Lebens wiederkehrt: die Verkehrung des Gelebt-habens ins Verbraucht-sein; das Gefühl, das zu Ende Gegangene werde zum Feind.

So sehen wir denn, wie das Leben gleichsam in elementarer Notwehr das Alte zu überwinden und zu dessen Gegenpol, zum Neuen zu kommen sucht. Auf das Erlebnis des Tagesendes folgt die stille Tiefe der Nacht, und auf sie der Morgen. Das aufgehende Licht draußen und die erstarkten Kräfte drinnen sprechen: ein neuer Tag – und die Hoffnung denkt: er wird geben, was der vergangene versagt hat. In weiterem Zeitbogen geschieht Entsprechendes, wenn die Woche endet, und der im Sonntag Ausgeruhte mit neuem Vertrauen an die kommenden Aufgaben geht. In nochmals größeren Maßen vollzieht sich der Überschritt am Ende eines Jahres und dem Beginn des anderen. Freilich dürfte es nicht das dürre Kalenderjahr sein, das nur in der Konvention besteht, sondern das wirkliche, das mit dem tiefsten Stand der Sonne endet, mit ihrem Wiedererstarken beginnt und die Fülle seiner Möglichkeiten im Andringen der neuen Vitalität ausdrückt.