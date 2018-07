Die Westdeutsche Finanzierungsgesellschaft mbH (Westfinanz), Köln, die von 8 Versicherungsgesellschaften zur treuhänderischen Bearbeitung und Vermittlung von Kapitalanlagen für die Kapitalsammelstellen gegründet wurde, besteht 10 Jahre. Der Vermittlungsumsatz der Gesellschaft (ohne Wertpapiere) erhöhte sich von 23,6 Mill. DM im Jahre 1949 auf 389 Mill. DM im Jahre 1957. Mittel- und langfristige Kredite für Investitionszwecke standen im Vordergrund. Die Verwaltung teilt mit, daß das Stammkapital der Westfinanz (0,2 Mill. DM) nach Erlaß des Gesetzes über Gratisaktien aus den Rücklagen auf 1 Mill. DM erhöht werden soll. Die Gesellschaft ist an der Westdeutschen Kreditbank für Baufinanzierung AG, Köln, und an der Westeuropäischen Finanzierungsgesellschaft mbH (Eurofinanz), Saarbrücken, beteiligt.

Die Benzin- und Petroleum-AG (BP), Hamburg, eine Tochtergesellschaft der „The British Petroleum Company, Ltd.“, London, hat das Grundkapital erneut um 50 Mill. DM auf 250 Mill. DM erhöht. Ferner ermächtigte die außerordentliche Hauptversammlung den Vorstand, das Grundkapital der Gesellschaft um weitere 50 Mill. DM (genehmigtes Kapital) bis zum 31. Dezember 1960 auf 300 Mill. DM heraufzusetzen. Bankdir. Dr. jur. Adolf Schaefer (Düsseldorf) wurde an Stelle des verstorbenen Dr. jur. Friedrich Wilhelm Ziervogel in den Aufsichtsrat der BP gewählt. Dr.-Ing. Heinz Nedelmann wurde zum ordentlichen Vorstandsmitglied und Albert Hallmann und Dr. Walter Kain zu stellvertretenden Vorstandsmitgliedern bestellt. Gustav Galepp, stv. Vorstandsmitglied der BP, tritt mit Ablauf des Jahres wegen Erreichen der Altersgrenze in den Ruhestand.

In der Aufsichtsratsitzung des Osnabrücker Kupfer- und Drahtwerkes wurde beschlossen, der am 20. Januar 1959 stattfindenden Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 1957/58 die Ausschüttung einer Dividende von 10 (9) v. H. vorzuschlagen.

Union-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt/M. Die Auszahlung von 2,10 DM netto je Uscafonds-Anteil für das Rumpfgeschäftsjahr vom 16. Februar bis 30. September 1958 wird ab sofort vorgenommen.

Die Verwaltung der Hüttenwerk Oberhausen AG (Hoag), Oberhausen, teilt mit, daß der Aufsichtsrat dem Vorschlag des Vorstandes entsprechend für 1957/58 (30. September) unv. 9 v. H. Dividende gebilligt hat. Nach der Rückgliederung der Bergbau AG Neue Hoffnung sind nunmehr 208 (104) Mill. DM. AK dividendenberechtigt. Auf der letzten Hauptversammlung der Gesellschaft hat der Aufsichtsratsvorsitzende Fritz Butschkau mitgeteilt, daß in „absehbarer Zeit eine Aufstockung des Eigenkapitals erwogen werden“ müsse. Hoag und Gutehoffnungshütte haben diese Absicht zurückgestellt. Dabei soll mitgesprochen haben, daß der durch Investitionen bedingte Kapitalbedarf nicht so erheblich war, wie damals angenommen wurde, bzw. daß er inzwischen anderweitig gedeckt werden konnte. U. a. hat die Hoag Mitte dieses Jahres eine siebenprozentige Anleihe von 40 Mill. DM aufgelegt.