Inhalt Seite 1 — Warum ich als Nichtchrist Weihnachten feiere Seite 2 Auf einer Seite lesen

Sie haben mir die Frage gestellt, ob und – wenn ja – wie und warum ich als Nichtchrist das Weihnachtsfest feiere. Nun – ich und meine Familie, wir feiern es. Und zwar so, wie dieses Fest wahrscheinlich nicht sehr viel anders auch von der überwiegenden Zahl der christlichen Familien begangen wird. Wir haben einen Weihnachtsbaum, wir singen Weihnachtslieder, wir hören die Weihnachtsgeschichte, und die Geschenke für meinen achtjährigen Sohn und meine sechsjährige Tochter bringt das Christkind (wobei ich mir allerdings im Zweifel darüber bin, ob Stefan und Claudia nicht nur noch ihren Eltern zuliebe ans Christkind glauben). Die Kinder werden auch durchaus nicht daran gehindert, in die nahegelegene Kirche zu gehen, und sie werden weder bei dieser Gelegenheit noch überhaupt "atheistisch unterwiesen" und in aufklärerische Skrupel gestürzt.

Nun haben Sie mich aber gewiß nicht deshalb gebeten, auf die oben zitierte Frage zu antworten, weil Sie vermuten, daß ich am Abend des vierundzwanzigsten Dezember Aphorismen von Friedrich Nietzsche zur Verlesung bringe oder den fünfundzwanzigsten Dezember als Tag des Sol Invictus feiere, sondern weil Sie wissen wollen, was sich ein "Ungläubiger", der keinen Anlaß sieht, seinen "Unglauben" zu verbergen, dabei denkt, wenn er die Geschichte von dem Kind in der Krippe und den Hirten auf dem Felde auch für sich in Anspruch nimmt. Ist es womöglich gar nicht so weit her mit seiner Forderung nach "Konsequenz" und "Redlichkeit"? Oder gehört er vielleicht zu jenen Ungläubigen, die es nur nicht wahrhaben wollen, daß sie gläubig und auf den Glauben angewiesen sind?

Damit wir uns also nicht von vornherein mißverstehen: Ich bedaure die am Ende unheilvolle Inkonsequenz jener Zeitgenossen, die sich ihrer Un- und Andersgläubigkeit wohlbewußt, dennoch zu träge sind, ihren Kirchenaustritt zu erklären. Aber ich bin zugleich auch entschiedener Gegner eines Nonkonformismus, der mich dazu zwingen will, mit der Kultur, in die ich hineingeboren und hineingewachsen bin, zu brechen, damit irgendeinem rigoristischen Prinzip Genüge getan wird.

Der Mensch bedarf, um menschlich unter Menschen zu leben, des Einbezogenseins in gemeinsam übernommene Vorstellungs- und Verhaltensweisen. Jeder Versuch, die Zukunft vorwegzunehmen und eine radikale und totale "Entscheidung" herbeizuführen, zerstört das vielädrige und empfindliche Gewebe der Beziehungen. Ein humaner Verlauf der gesellschaftlichen Entwicklung ist nur gewährleistet, wenn der Fortschritt nicht als eine Folge von revolutionären Zerreißproben, sondern als ein äußerst komplexer, progressive, konservative und regressive Tendenzen zugleich enthaltender evolutionärer Prozeß verstanden wird.

Die "Redlichkeit" des Nichtchristen in einer noch weithin von christlichen Konventionen zusammengehaltenen Welt besteht zunächst in der Bemühung, sich über Art und Inhalt seiner von der herrschenden Meinung abweichenden Anschauung Klarheit zu verschaffen. Sie besteht sodann in der Verpflichtung, sich zu dieser Anschauung zu bekennen; und sie besteht schließlich in der Inanspruchnahme des Rechtes auf Selbstbestimmung, das die Demokratie allen Gesinnungsgruppen garantiert.

Gerade die pluralistische Gesellschaft muß nun aber auch, um nicht auseinanderzufallen, durch alle Lebensbereiche hindurch für den Bestand einer optimalen Summe von allgemeinverbindlichen Prinzipien und Gewohnheiten sorgen. Es versteht sich von selbst, daß eine Vielzahl dieser Prinzipien und Gewohnheiten in unserer Hemisphäre christlichen Charakter tragen. Aber auch bei diesen handelt es sich teilweise um vorchristliche Kulturelemente, die mit einem christlichen Akzent versehen wurden, oder um nach- und außer christliche Anschauungen, die in die Bilder und Begriffe der christlichen Heilslehre eindringen können, indem sie deren Inhalt wenn nicht "entchristlichen", so doch ent-dogmatisieren.

In all diesen Fällen besteht für den Nichtchristen keinerlei Veranlassung, sich in eine antichristliche Position zu begeben (oder drängen zu lassen). Sittliche und soziale Konventionen, deren Inhalt alle Gruppen anerkennen, müssen nicht deshalb schon Notbehelf und fauler Kompromiß sein, weil ihre geschichtlich bedingte Ausprägung mit dem Namen nur einer Gruppe verbunden ist. Auch der Sinn der Weihnachtsgeschichte liegt (um auf den Knaben Horus, den Gott Mithra und ähnliche Kronzeugen zu verzichten) diesseits der Grenze, von der ab das Christentum für Nichtchristen unannehmbar wird.