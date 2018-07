Inhalt Seite 1 — Weihnachtsmärchen – psychoanalysiert Seite 2 Auf einer Seite lesen

In der ganzen Welt ist Charles Dickens’ „Weihnachtsmärchen“ bekannt und beliebt. Unglücklicherweise gab es zu Dickens’ Lebzeiten noch keine Psychiater und Familienberatungsstellen, wohin Leute wie Scrooge oder Klein-Tim sich hilfesuchend hätten wenden können. In der Tat: hätte man damals gewußt, was man heute weiß – es hätte dieses Weihnachtsmärchen wahrscheinlich nie gegeben.

Um herauszufinden, was Scrooge wirklich bedrückte, haben wir einen befreundeten Kinderpsychiater besucht, der die Geschichte gelesen hat und sie uns nun in allgemeinverständlichen Worten erklärte.

„Die Geschichte ist das Derivat eines Alptraums“, erklärte er uns. „Im Mittelpunkt des Buches steht nicht Weihnachten, sondern die Todesfurcht eines Menschen. Scrooges Läuterung resultiert aus dem Gefühl des nahen und unausweichlichen Todes.

In gewisser Weise ist Scrooge in dem Buch psychoanalysiert worden. Dickens tat genau das, was auch wir versuchen: Er verband die Vergangenheit mit der Gegenwart, um in die Zukunft zu sehen. In Scrooges Alpträumen wird sein Leben analysiert, und es wird ihm der Preis vor Augen geführt, den er für den mangelnden Ausdruck menschlichen Gefühls bezahlen muß. Scrooge sprach auf die Behandlung an und kam unter äußerem Druck zur inneren Klarheit.“

Unser Freund, der Psychiater, hielt den ersten Alptraum von Scrooge für den interessantesten.

„Wir wissen ja von Dickens, daß Scrooge in seiner frühen Kindheit glücklich gewesen ist. Einiges deutet darauf hin, daß er damals zärtliche Zuneigung zu irgend jemandem hegte – vielleicht zu seinem Vater. Wir wissen auch, daß er diese Gefühle infolge widerwärtiger Familienverhältnisse verdrängte. So wurde aus ihm ein Mensch, der seine Interessen nicht mehr in zwischenmenschlichen Gefühlswerten investierte, sondern der sich vorwiegend damit beschäftigte, Reichtum zu erwerben. Das ist eine häufige Erscheinung. Menschen dieser Art können wir überall sehen.

Scrooge litt unter Zwangsvorstellungen. Seine ständige Beschäftigung mit Geld (Scrooge war Bankangestellter) wurde zu einem Sperriegel, der verhinderte, daß ihm seine unbewußten Gefühle bewußt wurden.