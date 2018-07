Wer milde mit sich ist, wird meist bereit sein, sich zu den Menschen des guten Willens zu zählen. Man will ja nichts Böses, man wünscht sich und seinem Nächsten das Beste, man hat für sich selbst und für die Mitmenschen längst genug von diesem Zeitalter der Not und Kriegsgefahr... Wenn die Gleichgültigen, die nichts mehr von der Höhe wissen, in der Mehrheit bleiben, so ist der Friede nur wenigen verkündet... Es kommt immer auf jeden einzelnen an, aber auf seinen Willen und nicht auf seine Wünsche. Ernst Friedlaender