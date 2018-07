Die freien Aktionäre der Hamburgischen Electricitäts-Werke AG, Hamburg, schulden dem Vorstand Dank für die ausführlichen Erläuterungen zur Geschäftspolitik des Unternehmens in der Hauptversammlung, auch dann, wenn Teile der Ausführungen zum Widerspruch reizen. Man wird aber darauf Rücksicht nehmen müssen, daß es nicht überall „seine“ Geschäftspolitik war, die er verteidigen zu müssen glaubte, sondern daß daneben auch die Wünsche des Großaktionärs, der Hansestadt Hamburg, eine Rolle gespielt haben. Nur so wird es verständlich, wenn das Vorstandsmitglied Dr. v. Malaisé nachdrücklich betonte, daß für die Bemessung der Dividende ausschließlich wirtschaftliche Gesichtspunkte maßgebend waren und politische Erwägungen keine Rolle gespielt haben. Selbstverständlich hat es die wirtschaftliche Lage des Unternehmens nicht erlaubt, eine höhere Dividende als 9 (8) v. H. vorzuschlagen. Dr. v. Malaisé hob hervor, daß das ordentliche Betriebsergebnis hinter dem des Vorjahres sogar zurückgeblieben ist, und zwar um 5,8 v. H. Einer Zunahme des Nettoumsatzes um 11,7 v. H. steht eine erheblich darüber hinausgehende Steigerung der Betriebsaufwendungen gegenüber. Und gerade diese auseinanderlaufenden Bewegungen sind es, die nach den Worten von Dr.-Ing. R. Fischer zwar eine unmittelbare Gefährdung der Ertragssituation nicht herbeiführen, deren Konsequenzen man auf die Dauer aber nicht ausweichen kann. Mit einem Wort, es geht um eine Angleichung der Tarife an die Kosten. Und hier beginnt die Politik. Bürgermeister Max Brauer als Aufsichtsratsvorsitzender ließ auf der Hauptversammlung keinen Zweifel daran aufkommen, daß er und seine SPD-Freunde in der Hamburger Bürgerschaft, die über die Tarifhoheit in diesem Falle verfügt, nicht daran denken, den unpopulären Schritt einer T-rifangleichung vorzunehmen

Interessant war im übrigen auch das, was über die Notwendigkeit einer Kapitalerhöhung vorgetragen wurde. Dr. v. Malaisé wies eindeutig nach, daß weder von der Kapital- noch von der Finanzstruktur der Gesellschaft her die Notwendigkeit einer Verstärkung des Eigenkapitals besteht, Das Unternehmen hat deshalb die Möglichkeit, das Kapital für ihre großen Investitionsvorhaben über den billigeren Anleiheweg zu beschaffen. Das trifft sich glücklich, denn es wäre der Verwaltung zum jetzigen Zeitpunkt sicherlich nicht leichtgefallen, den Großaktionär für eine Kapitalerhöhung zu erwärmen. Erfahrungsgemäß billigt er einen solchen Schritt immer nur dann, wenn die aufgelaufene Konzessionsabgabe so groß geworden ist, daß er seinen Kapitalanteil damit halten kann, ohne selbst in die Tasche greifen zu müssen.

Im übrigen verlief die Hauptversammlung wieder unter reger Anteilnahme vieler Kleinaktionäre. Die Debatte wurde ruhig und sachlich, jedoch nicht ohne Schärfe geführt. Der AR-Vorsitzende, mit den juristischen Eigenheiten einer Hauptversammlung nicht ganz vertraut, hielt sich zurück und überließ es dem Vorstand, auf die Fragen zu antworten. Nur als ein Aktionär (Prof. Lütkens) das Wort prägte: Bei den HEW schöpft der Staat durch Dividende und Konzessionsabgabe den Rahm ab, der Belegschaft stehen die Fetttröpfchen (sprich hohe Sozialaufwendungen) zu, für die Aktionäre bleibt die Magermilch! – da fühlte sich Max Brauer verpflichtet, die Verteidigung zu übernehmen. Die Umstellung des Kapitals im Verhältnis 1:1, die Dividende von 9 v. H. und das letztjährige Bezugsrecht könne man nicht als „Magermilch“ bezeichnen, so sagte er. Sieht man diese drei Dinge für sich, hat Brauer natürlich recht, aber stellt man sie, wie Prof. Lütkens es tat, in Relation zu den Bezügen des Staates und zu den freiwilligen Sozialaufwendungen, dann bekommt die Sache ein anderes Gesicht. Übrigens: die 1 : 1-Umstellung ist kein Verdienst der heutigen Verwaltung, sondern Sache des Glücks, daß die Zerstörungen in Hamburg die HEW so weit verschonten, daß die gute Umstellung von RM auf DM möglich wurde. K. W.