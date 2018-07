... daß sich der Hessische Finanzminister Dr. Wilhelm Conrad in einem an alle Landesbehörden gerichteten Erlaß dagegen gewendet hat, daß Trennungsentschädigungen, arbeitstägliche Zuschüsse und Fahrtkostenerstatfungen auch an solche Staatsbediensteten gezahlt werden, die zu einem Umzug an den neuen Dienstort nicht bereit sind.

Wir finden schlecht...

... daß das Kultus- und Finanzministerium des Landes Niedersachsen die „Mittel der indirekten Förderung“ an das Akademische Hilfswerk der Technischen Hochschule Braunschweig aus nicht bekannten Gründen um vier Fünftel des Betrages vom Vorjahr gekürzt und so die Schließung der Studentenmensa zum 31. Dezember unumgänglich gemacht hat.