Zu merkwürdigem Tun versammelte sich am Dienstag eine Gruppe in feierliches Schwarz gehüllter Herren am Punkendeich zu Bremen. Unter den Augen zahlreicher Schaulustiger warfen sie Steine in die träge dahinfließende Weser, um zu prüfen, ob sie „zu oder offen“ sei.

Nachdem die Notabeln der traditionsreichen „Bremer Eiswette“ solcherart festgestellt hatten, daß den Strom auch in diesem Jahr am Dreikönigstag keine Eisschicht deckte, nahm der mittelalterliche „notarius publicus“ den Vorgang zu Protokoll. Damit war wieder einmal das Wettjahr ausklariert. Die Verlierer, die 1958 darauf gesetzt hatten, daß die Weser am 6. Januar 1959 zugefroren sein werde, müssen jetzt das Festmahl bezahlen, das einige hundert bremische Kaufleute und auswärtige Gäste am 17. Januar an weißgedeckten Tischen vereinigen wird.

Seit 1829 die erste Eiswette in Bremen ausgetragen wurde, wiederholt sich alljährlich die Zeremonie am Weserstrand. Sie gehört sozusagen zum „eisernen Bestand“ hanseatischen Brauchtums – so wie die traditionsreiche Schaffermahlzeit. Zwar kann sie sich an Alter nicht mit jenem mehr als vierhundertjährigen Brudermahl messen, zu dem sich im Februar Kaufleute und Kapitäne zusammenfinden, doch ist ihr Zweck der gleiche: Die Geselligkeit zu pflegen, für Bremens Wirtschaft zu werben und – nicht zuletzt – gemeinnützigen Aufgaben zu dienen.

Während der Ertrag der bei der Schaffermahlzeit veranstalteten Sammlung der Stiftung Haus Seefahrt zugute kommt, die Wohnungen für alte Fahrensmänner unterhält, fließt der Erlös der Eiswette-Sammlung der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger zu.

Die Eiswette geht auf einige spiel- und weinfreudige Bremer Kaufleute zurück, die im Winter 1828 darüber stritten, ob die Weser am Dreikönigstag des folgenden Jahres eisfrei sein würde oder nicht. Damals – lange vor der Unterweser-Korrektion – hatte das einen durchaus ernsten Hintergrund, denn die Verdienstchancen waren um so größer, je eher die Schiffe nach winterlicher Pause wieder auf Fahrt gehen konnten. Eisbarrieren auf der Weser legten bis weit in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts hinein immer wieder die einseitig auf die Schiffahrt ausgerichtete Wirtschaft der Hansestadt lahm.

Nach den damals festgelegten Wettstatuten sollte ein „dürres Schneiderlein“, das mit einem glühenden Bügeleisen den Strom überqueren mußte, der Schiedsrichter sein. Gelang ihm das Wagnis, dann war die Weser „zu“ und jene Gruppe, die auf offen gewettet hatte, mußte den Festschmaus bezahlen.