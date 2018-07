In ihrer Aktionärzeitschrift teilt die Verwaltung der Mannesmann AG, Düsseldorf, mit, daß sie, falls nicht noch unerwartete Umstände eintreten, hofft, für das Geschäftsjahr 1958 eine Dividende in Vorjahreshöhe (10 v. H.) vorschlagen zu können. Das Jahr 1958 habe der Gesellschaft mit dem Geschäftsrückgang im Kohlenbergbau, in der Eisen- und Stahlindustrie und in den Röhrenwerken manche Sorgen bereitet. Die fast schon zur Gewohnheit gewordene Steigerung der Umsätze sei in diesem Jahr ausgeblieben, die Erträge seien zusammengeschmolzen. Die rechtzeitige Einstellung auf die veränderte Wirtschaftslage und durchgreifende Sparmaßnahmen hätten es dem Unternehmen jedoch möglich gemacht, das Jahr trotzdem mit Erfolg zu bestehen. Viel verspreche man sich auch von der Neuordnung des Gesamtunternehmens.

Eine ausführliche Kursliste über amtlich nicht notierte Aktien – insbesondere Sowjetzonenwerte, Kolonialwerte und Versicherungsaktien, in der die Jahresschlußkurse per 31. Dezember 1958 enthalten sind, stellt das Bankgeschäft Robert Meyerding, Hamburg 1, Schauenburgerstraße 44, kostenlos zur Verfügung.

Die zur Unilever gehörende Margarine-Union AG und die Sunlicht AG, beide Hamburg, wurden in Gesellschaften mit beschränkter Haftung umgewandelt. Das Stammkapital der Margarine-Union GmbH beträgt nach der Eintragung im Handelsregister vom 29. Dezember vorigen Jahres 180 Mill. DM; durch Eintragung vom 30. Dezember 1958 ist es auf 240 Mill. DM erhöht worden. Das Stammkapital der Sunlicht GmbH beträgt 50 Mill. DM. Der Großaktionär wird Gesellschafter, die bisherigen Vorstandsmitglieder werden Geschäftsführer. Die Aufsichtsräte bleiben in der bisherigen Besetzung bestehen. Die Umwandlung steht im Zusammenhang mit der Einführung der Unilever-Aktien an den deutschen Börsen.