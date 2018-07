Von Josef Müller-Marein

Ach bitte, nennen Sie doch, ohne Ihr Gedächtnis allzusehr zu strapazieren, einige Planeten! – "Die arme Erde...der kalte Mars...die glitzernde Venus... der XXI. Parteitag..."

*

Jahr 2000 – "Urgroßväterchen, woraus bestehen die Planeten?" – "Das weiß Gott allein!" – "Großväterchen, was ist im Inneren der Planeten?" – "Geräte zum Messen von kosmischen Strahlen, mehrere akustische und optische Sender, ferner eine Fahne." – "Väterchen, warum hat ein Planet eine Fahne?" – "Aus Gewohnheit."

*

Ein guter Bekannter, der bis zum letzten Tag des Jahres 1958 in Moskau lebte, erzählte mir von den russischen Raketen-Experten, die er oft von Angesicht zu Angesicht gesehen hat: "Sie sind sanft, wohlerzogen, heiter, wohlhabend. Sie hüten sich, verächtlich von fehlgeschlagenen Versuchen der Experten anderer Länder zu sprechen, denn sie sind nicht nur ebenso selbstbewußt wie bescheiden, sondern sie wissen auch noch von Versuchen, die ihnen selbst fehlschlugen. Ihre Damen tragen sehr hübsche Pelze." – "Nun, man weiß ja, daß in Rußland die Pelze relativ billig sind." – "Nein, es handelt sich um Pelze aus Brüssel oder Paris, weil deren Qualität mindestens so gut, die Machart jedoch unvergleichlich eleganter ist."

* Als die sowjetische Sonnenrakete noch "Mondrakete" hieß – kurze Zeit, nachdem sie in der Nacht zum Samstag voriger Woche gestartet war – machte sich ein Team des Leipziger Senders daran, das Werk zu schildern und zu lobpreisen. Die Angaben über die "Mondrakete" selber waren dürftig und beschränkten sich auf die Ankündigung, daß sie am Sonntag, pünktlich vier Uhr, den Mond erreichen werde. Der eigentliche Inhalt der Sendung aber bestand in der Schilderung, daß die Amerikaner nichts als Trottel Schaumschläger und Hochstapler seien. Dies alles im Tone spei-übler Verachtung vorgetragen, so daß – den Worten meines aus Rußland heimgekehrten Bekannten zu glauben – der Unterschied zwischen Leipzig und Moskau sehr groß sein muß.