Wer sich jetzt darüber den Kopf zerbricht, wohin er in den Winterurlaub fahren soll, der ist mit dem neuen ‚Skiführer‘ (Union-Verlag, Stuttgart, 528 S., 12,80 DM) gut beraten. Sämtliche Wintersportplätze der gesamten Alpen sind hier zuverlässig und eingehend beschrieben.“ So preist der Verlag der Zeitschrift „Ski“ sein neues Reisebuch an.

Die Redakteure dieses in seiner Aufmachung und Übersichtlichkeit hervorragenden Winter-Baedeker sprechen allerdings über ihre Arbeit mit etwas weniger großen Worten. Schon der erste Satz des Vorwortes schränkt das Eigenlob des Verlages deutlich ein: „In diesem Band kann kein europäischer Skiführer gegeben werden, der allen Erfordernissen gerecht wird ...“

Die Mängel dieses Standardwerkes für Winterurlauber haben ihren Grund: Die rasche Entwicklung des Fremdenverkehrs und die langwierige Zusammenstellung und Überprüfung von Angaben aus dem gesamten Alpengebiet bringen es mit sich, daß manche Daten über einzelne Orte seit Jahren überholt sind. Gute alte Baedeker-Arbeit hätte wohl auch eine ganze Reihe von Schreibfehlern und falschen Angaben vermieden. Bei der Lektüre des Buches kann ein aufmerksamer Leser bald an der Diktion jene Orte erkennen, die von den Verfassern für das Non plus ultra des Skilaufes gehalten werden. Leider aber sind die wenigsten der mit Zwei Sternchen ausgezeichneten Wintersportorte auch als Urlaubsorte zu empfehlen. Allzu knapp wurden die französischen Alpen abgehandelt.

Zu empfehlen ist der Skiführer trotzdem all den vielen, die schon zu Hause gerne ihr Urlaubsprogramm in allen Einzelheiten aufstellen wollen, und mehr noch jenen, die ohne einen solchen Ratgeber Prospektverteilern in die Hände geraten und dann ganz woanders ihre Bretter anschnallen müssen, als die langen Vorwinterträume es ihnen vorgegaukelt haben. Nun können sie daheim blättern und sich just in jener Gegend einen schönen Urlaubsplatz aussuchen, in die sie schon lange einmal fahren wollten.

Mit den Sportlehrbüchern ist es ein eigen Ding; wenigstens wird kaum jemand schon einmal ein Schwimmlehrbuch aufmerksam durchgelesen haben in der Hoffnung, allein nach der Lektüre nun wie ein Fisch tauchen zu können. Drei Ski-Experten von internationalem Ruf haben kürzlich ein kleines, reich bebildertes Lehrbüchlein herausgebracht: „Wedeln. Skilauf in Österreich“ (Prof. Friedl Wolfgang, Dr. Clemens Mutter, Prof. Stefan Kruckenhauser), das sich – rein theoretisch – mit dem vollendet eleganten Skilauf befaßt, worunter man heute in aller Welt die von Hutter entwickelte Wedel-Technik versteht. Die Weit über hundert Stil-Photos machen das Buch zu einer sicherlich sehr instruktiven Fibel für Millionen von Skihaserln, denen die letzten Geheimnisse der Kunst, schwerelos über die Hänge zu gleiten, gegen jede Gewaltkur verschlossen bleiben. Aber: Wer es nur nach einem Buch studiert und nicht selbst lange genug probiert, der lernt es nie.

In einem Vorwort treibt der Salzburger Dichter Karl Heinrich Waggerl seinen Patriotismus allerdings auf die Spitze, wenn er die Goldsucher in den Hohen Tauern zu den Lehrmeistern des Skilaufes macht. r. k.