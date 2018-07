Die lange Aktienhausse des vergangenen Jahres, die in den ersten Januartagen wiederauflebte, war der Grund, warum viele Sparer ihr Hauptaugenmerk auf Aktien und Investment-Zertifikate lenkten und die festverzinslichen Werte bei ihren Anlagedispositionen manchmal vernachlässigten. Es ist zweifellos richtig, ein Wertpapierportefeuille – und sei es auch noch so klein – der jeweiligen Lage so anzupassen, daß es einen möglichst großen Nutzen bringt. Ich warne allerdings, meine verehrten Leser, vor radikalen Lösungen. Ein gut gemischtes Wertpapierdepot gewährt Sicherheit. Sie macht sich zwar nicht von heute auf morgen bezahlt, aber es gibt Situationen, in denen man froh ist, nicht alles auf eine Karte gesetzt zu haben. Die „gewiegten“ Spekulanten werden mir jetzt vorhalten: Mit einem gemischten Depot wird man wohl immer gut verdienen, aber niemals reich werden! Das stimmt sicherlich, aber, die Chance, durch gewagte Spekulationen zu Reichtum zu kommen, ist so selten, daß man es nicht riskieren sollte, deshalb seine Ersparnisse aufs Spiel zu setzen. „Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste!“

Mit dem 1. Januar sind den Wertpapieranlegern über 1 Mrd. DM an Zinsen zugeflossen. Erfahrungsgemäß wird ein großer Teil dieser Gelder sofort wieder angelegt, meist auf dem Rentenmarkt. Die Nachfrage ist hier begreiflicherweise seit Tagen wieder recht groß, so daß die jetzt herauskommenden Emissionen (Zinsfuß 5 1/2 v. H.) gute Aussichten haben, schnell placiert zu werden. Das gilt auch für die Restbestände alter Anleihen, mit denen die Banken wegen der zeitweisen Übersättigung des Marktes am Jahresende hängengeblieben waren. Das Gespräch über eine Diskontsenkung hat die Nachfrage nach Rentenpapieren noch zusätzlich verstärkt.

Und noch etwas trägt zur Belebung des Rentengeschäftes bei: Die Aktienkurse haben – nach ihrem „politischen Rückschlag“ in der November-Mitte – jetzt wieder einen Stand erreicht, der zu einem Teil erneut durch die Marktenge diktiert ist. Es gibt heute Aktienkurse, in denen die zu erwartende weitere Zinssenkung, eine mögliche Dividendenerhöhung, ein in Aussicht gestelltes Bezugsrecht und vielleicht auch die Hoffnung auf Gratisaktien bereits berücksichtigt sind. Da immer mehr Papiere diesem Zustand nahe kommen, wird es von Woche zu Woche schwieriger, bei Neuanlagen eine solide Auswahl zu treffen. Und das ist es, was viele Sparer jetzt veranlaßt, zumindest zwischenzeitlich dem Rentenmarkt mehr Aufmerksamkeit zu schenken als bisher. Wenn man sich aber bei den festverzinslichen Werten umsieht, muß man wissen, daß auch hier neue Maßstäbe anzulegen sind. Eine Rendite von 6 v. H. ist heute kaum mehr zu erreichen. Sie liegt jetzt zwischen 5 72 und 6 v. H., also immer noch nennenswert über dem Zinssatz von einjährigen Spareinlagen.

Die neuen 5 1/2prozentigen Anleihen (Beispiel: Industriekreditbank AG – Teilschuldverschreibungen über 60 Mill. DM) werden zu 99 v. H. spesenfrei angeboten. Die meisten Emissionen sind relativ langfristig. Das gilt aber auch für eine Reihe von 6prozentigen Anleihen, die bereits im Handel und an den Börsen schon amtlich eingeführt sind. Diese Anleihen sind zum Teil noch zum Kurs von 101 v. H. (oder bruchteilig darüber) erhältlich. Man wird nicht abstreiten können, daß sich diese Emissionen bei einer rückläufigen Tendenz auf dem Rentenmarkt besser halten lassen als die 5 1/2prozentigen tarifbesteuerten Papiere. Von den Werten, deren Zinsen steuerfrei sind, bietet sich zur Zeit noch die 5prozentige Dawes-Pfund-Anleihe an, die zu 102 3/4 gehandelt wird. Ein Abwertungsrisiko besteht gegenwärtig kaum, so daß nicht einzusehen ist, warum diese Emission nicht mit den anderen 5prozentigen steuerfreien Werten annähernd gleichziehen sollte.

Wie sind die weiteren Aussichten für Rentenpapiere? Für steuerfreie Werte (mit längerer Laufzeit) wird die Nachfrage noch wachsen und die Kurse werden ansteigen. Bei den hochverzinslichen Industrieanleihen (8 v. H.) muß berücksichtigt werden, daß sie vorzeitig kündbar sind und dann größtenteils zu 100 v. H. zurückgezahlt werden. Davon dürfte überwiegend Gebrauch gemacht werden. Da diese Werte zwischen 107 und 109 v. H. notiert werden, tritt also ein Rückzahlungsverlust ein. Kommt es zu einer weiteren Zinssenkung, dann dürften die jetzt herauskommenden 5 1/2prozentigen Anleihen ebenfalls über 100 v. H. hinaussteigen, so daß also auch hier ein – wenn auch bescheidener Kursgewinn in Aussicht steht.

Bis zum nächsten Mal! Ihr Securius