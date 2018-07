Es ist ein weiter Weg vom unbekannten Sportler zum Olympioniken. Auf diesem Weg passiert es dann oft, daß der Held mit den Amateurbestimmungen in Konflikt gerät. Deshalb sehen die Spitzenfachverbände heute mehr und mehr über so manches hinweg, was indessen das Internationale Olympische Comité (IOC) noch immer mit den härtesten Strafen zu belegen geneigt ist. Sie möchten alle gewiß das gleiche; „dicht beieinander wohnen die Gedanken, doch hart im Räume stoßen sich die Sachen“.

An und für sich war es etwas ruhiger geworden um das leidige Amateurproblem, bis plötzlich der Fall Toni Sailer auftauchte, und nun droht das ganze Gefüge endlich mit großem Radau zusammenzukrachen. Nachdem man dem berühmten Ski-Star aus Kitzbühel verziehen hatte, daß er Filmstar auf Skiern geworden war, ist nun eine italienische Textilfirma daran schuld, daß aller Augen sich auf Toni richten: Ein farbenprächtiges Reklameplakat, auf dem man ihn im besten aller besten Rennfahrerdresse bewundern kann, hat die olympischen Sittenhüter wieder auf den Plan gerufen.

Nun soll endlich ein Exempel statuiert werden. Doch so leicht lassen sich unsere Herren Amateure nicht fangen. Die Verhandlung gegen Toni Sailer, auf der über seine Amateureigenschaft entschieden werden sollte, mußte mehrere Male verschoben werden, weil er Filmengagements zu erfüllen hatte oder weil die feierliche Eröffnung seines Hotels ihn so sehr mit Beschlag belegt, daß er unabkömmlich war.

Unerwartete Schützenhilfe erhielt der berühmte Skifahrer plötzlich durch den Präsidenten des österreichischen Olympischen Komitees, der zugleich Unterrichtsminister seines Landes ist. Er meinte, daß man seinem Freunde Unrecht täte, denn schon seit Jahren nähme es kaum noch ein Verband allzu genau mit den Bestimmungen. Womit Herr Dr. Drimmel bestimmt nichts Falsches gesagt hat, nur klingt es gerade aus dem Munde eines Kultusministers bitter genug.

Die französische Sportzeitung „L’Equipe“ spricht nicht ganz zu Unrecht von einem „olympischen Macchiavellismus“. Drückt die FIS ein Auge zu, dann wird die Kluft zwischen den Auffassungen der FIS und dem IOC kaum noch zu überbrücken sein. Es könnte zu einem totalen Bruch im internationalen Wintersport kommen.

Denn neben dem Skiverband stellen auch der Eishockey verband und der Eislaufverband die Forderungen, daß sich das IOC ihren Ansichten anschließt und ihre weniger harten Amateurbestimmungen gutheißt. Falls nicht, will man lieber auf Olympische Winterspiele verzichten und dafür eigene Welt-Winterspiele durchführen, die nun jeweils nach den Bestimmungen der einzelnen Verbände organisiert werden können. Indessen, wer Avery Brundage, den amerikanischen Präsidenten des IOC, kennt, wird kaum damit rechnen können, daß er die starre Fessel des olympischen Amateurbegriffes lösen wird. Ob seine Kollegen ihm auf diesem Wege folgen werden, vermag niemand zu sagen. wfk