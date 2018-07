Am 2. Januar 1909 wurde – im damaligen Königreich Sachsen – die erste Sparkassen-Giroüberweisung befördert. Die unbare Zahlungsweise wurde damals allenthalben propagiert, besonders setzten sich die Reichsbank, die Handelskammern und auch staatliche Stellen mit allem Nachdruck für die Scheckzahlung ein. Sie sahen – um 1908 – darin ein Mittel zur Bekämpfung der damaligen krisenhaften Geldverknappung, die durch eine „Kreditüberspannung“ verursacht war und zu immer höheren Zinssätzen geführt hatte. Die Sparkassen waren damals in ihrer geschäftlichen Betätigung noch auf die Annahme von Spareinlagen und deren langfristige Anlage, vorwiegend in Hypothekendarlehen, beschränkt. Als Verwalter von Sparkapital hatten sie freilich eine beachtliche Position erreicht. Ihre Spareinlagen überschritten 1907 mit nahezu 14 Mrd. Mark die – statistisch erfaßten – Depositeneinlagen und laufenden Guthaben bei Banken um mehr als das Doppelte. Doch hatte schon vor der Jahrhundertwende eine kräftige Zunahme der Bankeinlagen eingesetzt, mit der das Wachstum der Sparkasseneinlagen nicht Schritt zu halten vermochte. Die bereits erwähnte Geldkrise führte dazu, daß private Banken für täglich fällige Depositen Zinssätze boten, die über den Sätzen der Sparkassen für Spargeld lagen.

Der mit der Ausbreitung des Filial- und Depositenkassennetzes der Großbanken einhergehende Zustrom von Depositen zu den Banken gab für die Sparkassen zu ernsten Überlegungen Anlaß; die Gefahr, Hypotheken kündigen zu müssen, zeichnete sich hier und da deutlich ab. Einzeln auf sich gestellt, waren die Sparkassen dieser Entwicklung gegenüber so gut wie machtlos; vom Bestehen einer schlagkräftigen Organisation konnte zu damaliger Zeit noch keine Rede sein. Wenn dennoch, der Beginn des Jahres 1909 zum Ausgangspunkt eines aufblühenden Sparkassenwesens werden sollte, so ist dies das Verdienst von Dr. Johann Christian Eberle, Bürgermeister einer sächsischen Kleinstadt. Er hatte erkannt, daß durch die Konzentration im Bankwesen immer mehr Geld aus der „Provinz“ herausgepumpt wurde – Geld, das nicht zuletzt aus den Spargroschen und Kassenreserven mittelständischer Unternehmer stammte und nun dazu benutzt wurde, die Industrie zu finanzieren. Weitere Millionenbeträge – so argumentierte Eberle – werde der in Vorbereitung befindliche Postscheckverkehr absorbieren. In der Erhaltung und Stärkung der örtlichen Wirtschaftskraft sah Eberle eine Aufgabe vor allem der Sparkassen. Sie sollten Handwerkern und Gewerbetreibenden die dringend benötigten Betriebsmittel im Wege des Personalkredits zur Verfügung stellen – und zu diesem Zweck einen Giroverkehr einrichten, durch den sich bei den Sparkassen die über den laufenden Barbedarf hinausgehenden Kassenreserven ihrer mittelständischen Kundschaft sammeln würden.

Dieser kreditpolitische Gedanke bildete den Ausgangspunkt der „Girobewegung“. Die Sparkassen – zunächst in Sachsen, später auch in den preußischen Provinzen und in den übrigen Bundesstaaten – wurden (indem ihre Rechtsträger, die Gemeinden, einen Giroverband gründeten) gebietsweise zu „einem einzigen Giroplatz nach hamburgischem Muster“ zusammengeschlossen. Als regionale Abrechnungsstelle betrieb jeder Giroverband eine Girozentrale. 1918 konnte der organisatorische Aufbau des Sparkassen-Giroverkehrs durch die Errichtung einer Deutschen Girozentrale in Berlin als Spitzeninstitut für den überregionalen Zahlungsausgleich im wesentlichen abgeschlossen werden. Ho.