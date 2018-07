Der Landwirtschaft geht es besser

So friedlich wie in den letzten Monaten war es in unserer Agrarpolitik schon lange nicht mehr. Keine ernstere Fehde trübt das Verhältnis zwischen Minister Lübke und dem Bauernverband. Es gibt im Augenblick keine Gegensätze, die sich in Bauernversammlungen dramatisieren lassen. Dies liegt nicht zuletzt daran, daß sich die Lage der Landwirtschaft in letzter Zeit spürbar gebessert hat.

Im Vorgriff auf den kommenden Grünen Bericht hat Minister Lübke einige (vorläufige) Zahlen über das Wirtschaftsjahr 1957/58 bekanntgegeben. Aus Verkaufserlösen von 17 388 Mill. DM und Betriebsausgaben (einschl. Investitionen!) von 12 835 Mill. ergab sich ein „Überschuß“ von über 4,5 Mrd. DM (Vorjahr 3,8), der nach Abzug der persönlichen Steuern und der Lastenausgleichsabgabe den Fonds für den Lohn der familieneigenen Arbeitskräfte, für das Unternehmereinkommen und für die Verzinsung der Anlagewerte darstellt. Für diese Zwecke standen somit der Landwirtschaft in 1957/58 etwa 750 Mill. DM oder fast 20 v. H. mehr zur Verfügung als im Vorjahr.

Gleichzeitig haben sich die Leistungen und Erträge je Kopf erhöht. Denn es wurden 100 000 familieneigene Vollarbeitskräfte und 30 000 Fremdarbeiter weniger als im Vorjahr beschäftigt. Der – höhere – Betriebsüberschuß verteilt sich also auf eine kleinere Kopfzahl: das Einkommen je Kopf ist gleichsam von zwei Seiten her verbessert worden.

Die Wirkung der fortschreitenden Rationalisierung wird am Rückgang der Vollarbeitskräfte (je 100 Hektar) von 21 in 1955/56 auf etwa 17 bis 18 in 1957/58 deutlich. Es wird nützlich sein, den Grünen Bericht daraufhin zu studieren, in welchen Betriebszweigen, Betriebsgrößen und Gegenden vornehmlich die Leistungssteigerungen eingetreten sind. Denn die Globalzahlen zeigen ja nicht, ob es sich um eine durchgängige Besserung handelt, oder ob die Einkommens- und Leistungsunterschiede zwischen den verschiedenen Gruppen der Landwirtschaft etwa noch größer geworden sind.

Geht man den Gründen für das verbesserte Gesamtergebnis nach, so ist festzustellen, daß die Landwirtschaft aus dem Grünen Plan 1957/58 rund 400 Mill. DM an direkten Einkommenszuschüssen mehr erhalten hat als im Jahr vorher. Der Mehrbetrag kam fast völlig aus dem „Förderungsbeitrag“ für die Milch, der im Vorjahr nur für die letzten drei Monate gezahlt worden war, und zum kleineren Teil aus der Düngemittelverbilligung. Wie stark das Einkommensbild von diesen beiden Subventionen bestimmt wird, ergibt sich daraus, daß für beide Maßnahmen im Haushaltsjahr 1957/58 rund 720 Mill. DM aus dem Staatssäckel aufgewendet worden sind, gleich fast 16 v. H. des „Überschusses“ im letzten Wirtschaftsjahr (Mitte 1957 bis Mitte 1958).

Von mancher Seite, auch von Minister Etzel, wird dem Landwirtschaftsminister nun nahegelegt, die Subventionen zu kürzen und die eingesparten Beträge zusätzlich für das Strukturprogramm einzusetzen. Abgesehen von dem Hinweis, daß Subventionen grundsätzlich unerwünscht sind und der Bundeshaushalt zu Einsparungen zwingt, begründet man dieses Verlangen vor allem damit, daß der Anreiz zur Produktionssteigerung, der diesen Subventionen – wie sich gezeigt hat – innewohnt, beseitigt werden muß, weil wir auf wichtigen agrarischen Erzeugungsgebieten (z. B. Weizen, Milch) vor einer Überproduktion stehen, die auch im Interesse der bäuerlichen Einkommen vermieden werden sollte. Trotz lautstarker Opposition des Bauernverbandes, in dem das Verständnis für diese Argumente allerdings stark wächst, dürfte Lübke sich zu einer solchen Verlagerung der Mittel drängen lassen. Friedrich Lemmer