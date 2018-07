Von Wolfgang Leonhard

In einer ausführlichen Stellungnahme hat das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas Ende Dezember eine neue politische Linie angekündigt, die beträchtlich von dem bisherigen Kurs abweicht. Der Beschluß wurde auf einer zwölftägigen Plenarsitzung der chinesischen Parteiführung in Wutschang ausgearbeitet und war offensichtlich das Ergebnis der Auseinandersetzungen, die auch in der Ankündigung, Mao Tse-tung werde nicht mehr für das Staatspräsidentenamt kandidieren, ihren Ausdruck fanden.

Dies sind die entscheidenden Punkte des langatmigen Beschlusses:

1. Die Volkskommunen in den Städten, Ende November mit großem Pomp angekündigt, sollen nicht eingeführt werden. Es habe sich gezeigt, die Bedingungen in den Städten seien dafür noch „nicht reif“.

2. Alle Mitglieder der 26 000 chinesischen Volkskommunen sollen in Zukunft für ihre Arbeit Geld erhalten. Die große Kampagne: „Wir brauchen rote Banner und keine Münzen und Geldscheine“, mit der die Abschaffung des Geldes vorbereitet werden sollte, ist eingestellt worden.

3. Den Mitgliedern der Volkskommunen soll nunmehr gestattet werden, nach Wunsch ihre Kinder zu Hause zu lassen; die Kinderhorte sollen nicht obligatorisch sein. Auch können die Kommunemitglieder ihr Essen zu Hause selbst zubereiten, falls dies von ihnen gewünscht wird.

4. Ferner wird den Mitgliedern gestattet, die um ihr Haus gelegenen Obstbäume sowie kleinere Grundstücke, kleinere Arbeitsinstrumente, Geräte und auch ihre Haustiere zu behalten. Sie dürfen in ihren Gärten bestimmte Arbeiten verrichten, allerdings unter der Bedingung, daß dies die Arbeit in der Volkskommune nicht behindert.